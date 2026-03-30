Ritualul pe care Ana Morodan îl practică în fiecare dimineață. Așa a reușit să treacă peste burnout

Ana Morodan a mărturisit, recent, cum a reușit să depășească cele mai dificile momente din viața sa. Totodată, vedeta a dezvăluit ce ritual practică în fiecare dimineață și ce reprezintă pentru ea prietenia.

Influencerița a trecut printr-o etapă complicată, plină de provocări pe toate planurile, însă acum se simte mai bine și a reușit să depășească toate aceste momente tensionate în care a fost criticată, judecată și privită cu suspiciune de către cei din jur.

Colacul de salvare pentru Ana Morodan

Ana Morodan a explicat că depășirea unui burnout nu este deloc simplă, fiind o provocare care necesită efort constant, uneori reușind, alteori nu.

Vedeta a precizat că, dacă în trecut era complet concentrată pe carieră, acum își acordă mai multă atenție și grijă personală, pentru a preveni epuizarea și momentele de copleșire.

„E o muncă în sine, femeile au tendința asta de a spune că să aibă grijă de ele e un job, da, chiar e. Iar acum se mai adaugă încă un job despre tot ce înseamnă sănătatea mintală. Se zice că în 2024 cel mai de preț e să fi bine cu creierașul, e un job în sine, trebuie să fi foarte atent la ce se întâmplă holistic peste tot. Nu știu cum ies din chestia asta, câteodată ies, câteodată mai cad. Acum am mai multă îngăduință față de mine și nu mai trag atât de mult”, a declarat Ana Morodan, pentru Spynews.

Vedeta a vorbit și despre rutina ei matinală, pe care încearcă să o respecte zilnic. Ana Morodan a explicat că, în trecut, primele momente ale zilei erau dedicate muncii, însă acum încearcă să-și rezerve timp pentru ea, pentru a medita și a savura cafeaua pe terasă fără a fi conectată la telefon.

Totuși, se întâmplă să primească apeluri, dar ea nu le evită; răspunde oamenilor și le cere să o sune mai târziu, atunci când poate acorda atenția cuvenită.

„Încerc să-mi fac un ritual de dimineață, mulți ani de zile am trăit prin modul în care lucram non stop, mă uitam la telefon, mail-uri, apeluri și nu am apucat să mai fiu atentă la mine, să am ritualuri. Încerc să fac asta acum, nu-mi iese tot timpul, vreau să mă trezesc cu o meditație, să beau cafeaua pe terasă, dar iar îmi sună telefonul. Nu le închid telefonul prietenilor, le răspund și le zic că nu vreau”, a mai adăugat vedeta.

Cum vede Ana Morodan prietenia adevărată

Influencerița a vorbit și despre ce înseamnă pentru ea o prietenie adevărată. Vedeta spune că este important să primești înțelegere și acceptare din partea prietenilor. În același timp, trebuie să fii alături de ei atât în momentele bune, cât și în cele dificile.

„Prietenia cred că se rezumă doar la un singur lucru. Cât de multă înțelegere poți să ai față de un om care poate să fie similar în anumite situații cu tine și foarte diferit în anumite situații cu tine. Prietenia înseamnă și să fii lângă omul acela când trece prin perioade mai bune sau mai rele, pentru fiecare om înseamnă altceva, pentru mine, de exemplu, prietenia pe care eu o ofer e să mă bucur de reușitele prietenilor mei ca și cum ar fi ale mele”, a mai declarat Ana Morodan pentru aceeași sursă.

