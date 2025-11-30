Acasă » Video Exclusiv » Ana Morodan și-a dat reset total, după anul care a zdruncinat-o: “Nu mai pot”

Ana Morodan și-a dat reset total, după anul care a zdruncinat-o: “Nu mai pot”

De: Andreea Archip 30/11/2025 | 14:53
Ana Morodan sau Contesa Digitală, cum este cunoscută, a luat măsuri în ceea ce privește ritmul alert în care trăiește și muncește. După o pauză de online, bruneta a surprins anul acesta pe toată lumea cu o schimbare fizică importantă, mai exact o siluetă trasă prin inel, despre care spune că este rezultatul produs de… burnout. Vedeta a povestit, pentru CANCAN.RO, despre lecțiile învățate, dar și despre plusurile și minusurile acestui an, pe care îl definește drept un roller coaster.

Ana Morodan și-a schimbat stilul de viață și a învățat să își prioritizeze sănătatea. Alocă timp pentru mișcare și a eliminat din alimentație unele produse, iar pe altele le consumă rar.

Ana Morodan: “Am învățat pe propria piele că atunci când sunt foarte epuizată, trebuie să mă opresc”

CANCAN.RO: Mai este puțin și se termină acest an. 2025 cum a fost pentru tine? Care au fost plusurile și minusurile?

Ana Morodan: A fost un an roller coaster. Ca și cum eu aș fi fost într-un trenuleț, într-un roller coaster, care a ieșit așa de pe șine și s-a dus printre case, prin garduri, peste tot. A fost un an cu foarte multe turnuri de situație, foarte multe dintre ele benefice, greu din punct de vedere al organizării, foarte greu din punct de vedere al muncii. Cum am muncit în ultimul an jumate, n-am muncit atâta în viața mea.

CANCAN.RO: Ai fost la un pas de burnout?

Ana Morodan: Suntem toți în burnout. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 87% din populația occidentală suferă de burnout oxidativ. Eu cred că sunt lejer în aceia 87%. Toți suntem în burnout. Să nu ne mai tot mințim, ca și cum n-am fi.

CANCAN.RO: Când simți așa că ești epuizată, ce faci ca să reușești să îți îndeplinești sarcinile?

Ana Morodan: Am învățat pe propria piele că atunci când sunt foarte epuizată, trebuie să mă opresc. Și în general mă opresc. Nu mă interesează. Când nu mai pot, poate să fie și miercuri la ora 12. Eu m-am oprit, la revedere. Ne mai auzim peste două, trei zile când îmi trece.

Ana Morodan a făcut bilanțul acestui an

CANCAN.RO: S-au supărat oamenii pe tine că le-ai schimbat planurile? Poate ai anulat niște întâlniri? Sau niște contracte s-au amânat?

Ana Morodan: Oamenii în general se supără pe mine legat de orice. Pentru că eu sunt genul de oameni sau de femeie care ori creează reacții gen “uau, o iubesc, ori creează reacții de genul “uau, o urăsc!”. Sunt foarte polarizante.

Nu știu dacă s-au supărat pe mine sau nu. Asta rămâne în subsidiar. Este important că eu am învățat că limitele sunt sănătoase și că primul om față de care sunt dator, sunt în primul rând față de mine. Și atunci asta este. Trimit un mesaj: îmi pare foarte rău, nu pot să acomodez angajamentul sau întâlnirea, revin către dumneavoastră când o să am disponibilitate.

Ana Morodan: “În lumea asta înveți foarte multe lucruri și foarte multe lecții dure”

CANCAN.RO: Care a fost cea mai dură lecție pe care ți-a oferit-o viața?  

Ana Morodan: Cea mai dură lecție pe care am învățat-o este să zâmbesc în timp ce știu că cineva îmi face rău și se preface că nu-mi face. În lumea asta înveți foarte multe lucruri și foarte multe lecții dure, repede. E un crash course și se repetă multe așa într-o săptămână. O altă lecție pe care am învățat-o este că nu toți prietenii se bucură pentru tine.

CANCAN.RO: Ai făcut așa o selecție în urma diverselor întâmplări în ceea ce privește cercul de prieteni?

Ana Morodan: Da și nu. Eu în general am avut aceiași prieteni de foarte mulți ani și în continuare îi am. Sigur cu unii dintre ei am evoluat separat, ne vedem mai rar. Asta este.

Ana Morodan: “Mănânc cât se poate de antiinflamator”

CANCAN.RO: Și la final spune-mi cum te menții. Îți admiram silueta.

Ana Borodan: Burnout se numește, nu vă recomand. Am grijă să merg în parc în fiecare zi să fac pași. Încerc să mă mișc pentru sănătate și da, mănânc cât se poate de antiinflamator. Bine, acum nu foarte riguros, dar da.

CANCAN.RO: Adică ai descoperit niște probleme de sănătate?

Ana Morodan: Nu, nu am niciun fel de problemă de sănătate. Dar cred că este sănătos, ca să nu apară aceste probleme de sănătate, să mâncăm cât mai puțin inflamator.

CANCAN.RO: Ce alimente eviți sau pe care le consumi mai rar?

Ana Morodan: Nu mănânc mâncare super procesată, cipsuri, mezeluri, habar n-am. Sau mănânc mai rar. Înainte mâncam foarte des.

