Revoltă în online după ce Ana Morodan a câștigat un premiu în urma condamnării la închisoare. Ce îi reproșează influencerii

O nouă controversă a izbucnit în lumea influencerilor din România, după ce la o gală dedicată creatorilor de conținut un premiu important ar fi fost acordat unei persoane cu un trecut marcat de probleme legale. Decizia organizatorilor a generat un val de reacții, iar mai mulți influenceri au criticat dur alegerea, considerând-o nepotrivită.

Aseară s-a desfășurat o gală dedicată creatorilor de conținut din România, unde au fost premiate realizările influenceriilor. Printre numele anunțate ca fiind premiate s-a regăsit și Ana Morodan, fapt care a stârnit nemulțumirea mai multor persoane din industrie. Controversele au apărut în principal din cauza trecutului ei, având în vedere că a fost condamnată la închisoare cu suspendare, după ce a provocat un accident rutier în urma consumului de alcool și alte substanțe.

Alina Tănasă, influenceriță cu o comunitate numeroasă în mediul online, și-a exprimat public indignarea după aflarea veștii că Ana Morodan a primit titlul de Best Digital Celebrity din România. Ea consideră că un astfel de premiu nu este potrivit pentru cineva care a avut probleme serioase cu legea.

Ana Morodan, supranumită „Contesa digitală”, a primit în anul 2023 o sentință de 1 an, 3 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare, plus 60 de zile de muncă în folosul comunității, după un accident rutier petrecut în martie în același an, când conducea cu permisul suspendat și sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Revolta Alinei Tănasă a fost exprimată într-un videoclip postat pe TikTok, unde aceasta și-a arătat uimirea față de alegerea juriului.

„Doamne ferește, este ziua și demența în țara asta. Am aflat acum că Best Celebrity din România este o persoană care a fost condamnată la un an și trei luni de închisoare cu suspendare pentru că a condus drogată și ea a fost aleasă Best Celebrity România. Băi fraților, nu ne mai facem bine deloc? Chiar în halul ăsta suntem? Eu sunt… Doamne ferește, nu mai știu ce să zic”, a spus influencerița, vizibil indignată.

