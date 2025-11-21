Acasă » Știri » Revoltă în online după ce Ana Morodan a câștigat un premiu în urma condamnării la închisoare. Ce îi reproșează influencerii

Revoltă în online după ce Ana Morodan a câștigat un premiu în urma condamnării la închisoare. Ce îi reproșează influencerii

De: Andreea Stăncescu 21/11/2025 | 22:39
Revoltă în online după ce Ana Morodan a câștigat un premiu în urma condamnării la închisoare. Ce îi reproșează influencerii
Trofeul câștigat de Ana Morodan, intens discutat / Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

O nouă controversă a izbucnit în lumea influencerilor din România, după ce la o gală dedicată creatorilor de conținut un premiu important ar fi fost acordat unei persoane cu un trecut marcat de probleme legale. Decizia organizatorilor a generat un val de reacții, iar mai mulți influenceri au criticat dur alegerea, considerând-o nepotrivită.

Aseară s-a desfășurat o gală dedicată creatorilor de conținut din România, unde au fost premiate realizările influenceriilor. Printre numele anunțate ca fiind premiate s-a regăsit și Ana Morodan, fapt care a stârnit nemulțumirea mai multor persoane din industrie. Controversele au apărut în principal din cauza trecutului ei, având în vedere că a fost condamnată la închisoare cu suspendare, după ce a provocat un accident rutier în urma consumului de alcool și alte substanțe.

Alina Tănasă, influenceriță cu o comunitate numeroasă în mediul online, și-a exprimat public indignarea după aflarea veștii că Ana Morodan a primit titlul de Best Digital Celebrity din România. Ea consideră că un astfel de premiu nu este potrivit pentru cineva care a avut probleme serioase cu legea.

Sursa foto: Instagram

Ana Morodan, supranumită „Contesa digitală”, a primit în anul 2023 o sentință de 1 an, 3 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare, plus 60 de zile de muncă în folosul comunității, după un accident rutier petrecut în martie în același an, când conducea cu permisul suspendat și sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Revolta Alinei Tănasă a fost exprimată într-un videoclip postat pe TikTok, unde aceasta și-a arătat uimirea față de alegerea juriului.

„Doamne ferește, este ziua și demența în țara asta. Am aflat acum că Best Celebrity din România este o persoană care a fost condamnată la un an și trei luni de închisoare cu suspendare pentru că a condus drogată și ea a fost aleasă Best Celebrity România. Băi fraților, nu ne mai facem bine deloc? Chiar în halul ăsta suntem? Eu sunt… Doamne ferește, nu mai știu ce să zic”, a spus influencerița, vizibil indignată.

CITEȘTE ȘI: Laura Giurcanu a recunoscut, în sfârșit, relația cu Aris! Ce i-a șoptit la ureche Andreei Esca

Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști

Tags:
Iți recomandăm
Ce scrie presa franceză, după ce s-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova: ”Magnific”
Știri
Ce scrie presa franceză, după ce s-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova: ”Magnific”
Influencerul Makaveli s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va susține acum
Știri
Influencerul Makaveli s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va susține acum
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Gandul.ro
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Americanii, șocați de ce au aflat despre Simona Halep după 9 luni de la retragere: „Dezvăluire-bombă!”
Prosport.ro
Americanii, șocați de ce au aflat despre Simona Halep după 9 luni de...
Premieră în emisiunea lui Soloviov, propagandistul Kremlinului: S-a recunoscut dezastrul din economia Rusiei și șomajul în creștere
Adevarul
Premieră în emisiunea lui Soloviov, propagandistul Kremlinului: S-a recunoscut dezastrul din economia Rusiei...
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt protejate de Dumnezeu și își schimbă destinul
Click.ro
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a...
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Gandul.ro
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fake-ul anului, distribuit de Donald Trump! Cum s-a lăudat că a schimbat pase în Biroul Oval cu fotbalistul ...
Fake-ul anului, distribuit de Donald Trump! Cum s-a lăudat că a schimbat pase în Biroul Oval cu fotbalistul Cristiano Ronaldo
Moșu’ Doroftei, cu fresh fade! S-a aranjat la frizerul viral pe TikTok
Moșu’ Doroftei, cu fresh fade! S-a aranjat la frizerul viral pe TikTok
Atenție, fetelor, e de păstrat! Andrei Bănuță, dad mode – ON
Atenție, fetelor, e de păstrat! Andrei Bănuță, dad mode – ON
Am aflat secretul hype-ului! Codin Maticiuc: ”Sunt un produs social media”
Am aflat secretul hype-ului! Codin Maticiuc: ”Sunt un produs social media”
Ironia sorții! Mama lui Vlad Pascu ceartă un scuterist
Ironia sorții! Mama lui Vlad Pascu ceartă un scuterist
Ce scrie presa franceză, după ce s-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova: ”Magnific”
Ce scrie presa franceză, după ce s-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova: ”Magnific”
Vezi toate știrile
×