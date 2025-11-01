Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști

Ana Morodan a ajuns de nerecunoscut! Dacă în trecut era judecată pentru kilogramele sale în plus, acum „Contesa digitală” arată complet diferit, după ce a scăpat de mulți centimetri care nu își aveau locul. Vedeta a slăbit considerabil și și-a schimbat complet aspectul fizic, având o siluetă de invidiat și un look spectaculos.

Ana Morodan este una dintre cele mai carismatice prezențe feminine de la noi din țară. Este recunoscută pentru stilul său nonconformist și întoarce mereu privirile, oriunde și-ar face apariția. De data aceasta, vedeta cunoscută drept “Contesa digitală”, i-a lăsat pe toți fără cuvinte cu ultimele sale postări în mediul online, unde pare că este cu totul o altă persoană.

Ana Morodan, transformare radicală de look

Aceasta a revenit în lumina reflectoarelor după o pauză de mai bine de un an, perioadă în care spunea că „a luat o pauză de la viață”. În urmă cu ceva timp, vedeta a petrecut destul de mult timp în Bali, acolo unde mers la mai multe clinici pentru a-și rezolva problemele cu care se confrunta.

Ana Morodan, în vârstă de 39 de ani, este blogger și influencer în România. Aceasta este cunoscută în social media drept „Contesa digitală”. După o perioadă destul de lungă, în care nu a fost atât de prezentă în mediul online, bruneta a revenit în atenția publicului cu o înfățișare complet schimbată.

În urmă cu ceva timp, aceasta a mărturisit că a decis să se implice într-un proiect important pentru societate, mai exact într-un ONG de sănătate mintală digitală din România.

„Am avut perioada în care m-am dus în Bali și m-am conectat cu mine, și mi-a revenit mintea la cap. Sunt mai calmă, în general. Știi că eu am fost un om mai privat, nu am vorbit foarte multe lucruri despre viața personală în online, dar oamenii care mă cunosc știu. Au fost, ca în viața fiecărui om, niște furtuni care m-au afectat, dar când le depășești și când reușești să ieși dintr-o depresie, cu greu și anevoios, după aceea ești foarte atent și protectiv legat de liniștea ta. Ce am început acum eu să fac cu acest ONG de sănătate mintală digitală, care este primul din România, este ceva imperios necesar. Deja toată lumea vorbește despre această sănătate mintală digitală, dar, ca de obicei, Ana Morodan trebuie să fie pionierul care dezvoltă industrii, care deschide drumuri, și atunci când ești pionier nu este neapărat foarte ușor”, a declarat aceasta.

