Ana Morodan, implicată într-un nou scandal: acuzată că a dat țeapă! ”O dau în judecată!” Reacția tranșantă a vedetei

Ana Morodan este prinsă din nou într-o serie de acuzații. Tot scandalul a pornit de la o mașină pe care influencerița a vândut-o unui bărbat care acum acuză că l-a țepuit. CANCAN.RO a discutat cu ambele părți, iar Contesa digitală a făcut lumină! Ce are de spus în apărarea sa? A cui este vina?

Ana Morodan s-a trezit peste noapte în mijlocul unui scandal. Totul a pornit de la o mașină pe firma influenceriței pe care aceasta a vândut-o cu ajutorul unui intermediar. Toate bune și frumoase până aici! Ana a stabilit toate detaliile cu intermediarul, acesta din urmă s-a ocupat de procesul de vânzare-cumpărare, iar mașina a ajuns la noul său proprietar. Problema este că noul proprietar nu și-a primit nici acum certificatul fiscal auto, lucrul care îl împiedică să schimbe numerele de înmatriculare ale noului său autoturism.

”Am cumpărat în urmă cu câteva săptămâni o mașină de la Ana Morodan. Este vorba despre un Hyundai portocaliu. Problema este că nu vrea să-mi ofere certificatul fiscal auto. Cu ea personal nu am vorbit. I-am dat pe Facebook un mesaj în care am rugat-o să rezolve situația ca să fie bine, să nu fie rău. I-am scris acum două săptămâni, dar nu a răspuns. Nu am în ce discuții să mai intru cu ea, pentru că mi-ar zice tot ce îi spune și intermediarului. Intermediarul îmi tot zice: mâine, mâine. Singura variantă pe care o mai am este să o dau în judecată. Intermediarul nu are nicio vină, eu cred că vina este a Anei Morodan, pentru că ea nu îi dă fiscalul. Dacă ea nu mai lucrează pe această firmă, poate fiscalul nu se eliberează, pentru că are datorii pe firmă. Puteți să o sunați, nu are cum să nege!”, susține bărbatul.

Ana Morodan: ”Procedura nu depinde mine”

Contactată telefonic de către CANCAN.RO, Ana Morodan ne-a explicat cum stau, de fapt, lucrurile, din punctul ei de vedere. Pare-se, creatoarea de conținut nu ar avea nicio vină, pe motiv că nu s-a ocupat personal de acest proces, iar întârzierea eliberării fiscalului ar fi cauzată strict de organele statului, nicidecum de neglijența sa.

”Eu am contractat o firmă care se ocupă de acest fiscal, nu mă ocup personal. Nici nu am am vorbit cu noul proprietar vreodată, ci doar prin intermediar. Nu aș avea de ce să nu îi dau fiscalul. Am toată bunăvoința să îi dau acest certificat noului proprietar. Nu am de ce să rămân proprietar pe un bun care acum aparține altcuiva. Dacă dânsul ar face ceva sau ar primi o amendă, de exemplu, aceasta ar veni tot pe firma mea, deci nu am niciun interes să nu i-l dau”, spune Ana Morodan.

Pentru că noul proprietar susține că firma Anei de la care a cumpărat mașina ar putea avea datorii, influencerița a lămurit și acest aspect.

”Nu am datorii pe această firmă. S-a depus o cerere pentru fiscal, însă durează, aceasta este procedura statului, eu nu pot face nimic în acest sens. Nu pot sări peste procedurile statului. Nu este vorba despre rea voință sau despre neglijență. Totul depinde doar de procedurile statului, nu există taxă de urgență pentru așa ceva”, adaugă Ana.

Ba mai mult, Contesa digitală a punctat și faptul că ea și intermediarul care s-a ocupat de vânzarea mașinii cu pricina discută des, iar situația este sub control.

”Eu vorbesc constant cu intermediarul, comunicarea cu dânsul este bună, însă procedura nu depinde de mine, intermediarul cunoaște foarte bine procedura. Nu mai folosesc Facebook, de aceea nu i-am văzut mesajul noului proprietar”, încheie Ana Morodan, pentru CANCAN.RO.

