Ana Morodan sare în apărarea Corinei Bud după valul de hate! Mesajul transmis și de Ruxette Drăgan, influencerița ”terorizată” de Cristina ICH

Ana Morodan a transmis un mesaj de susținere pentru Corina Bud. Influencerița i-a luat apărarea artistei în fața internauților care au pus-o la zid. Interpreta hitului „Autobronzant” a fost aspru criticată, după ce a întrebat oamenii pe stradă dacă le-a plăcut momentul lui Babasha de la concertul Coldplay.

Corina Bud se confruntă cu un mare val de hate, după ce a criticat prestația lui Babasha de la concertul Coldplay. Artista a luat oamenii la întrebări pe stradă și a arătat semnul „dislike” către cei care au spus că le-a plăcut momentul. Gestul surprinzător făcut de cântăreață a atras furia internauților care i-au adresat o serie de jigniri. Mai mult decât atât, CANCAN.RO a dezvăluit că vedeta a fost nevoită să ia și măsuri pentru a scăpa de înverșunarea oamenilor, oprind comentariile pe Instagram.

În urmă cu doar câteva ore, Ana Morodan a publicat un filmuleț pe Instagram în care vorbește despre situația grea prin care trece Corina Bud. Gestul artistei de a se lua pe stradă de oamenii care l-au susținut pe Babasha a atras un val de ură din partea internauților.

Mai mulți oameni i-au lăsat comentarii dure în mediul online. Pe lângă jignirile grave, interpreta hitului „Autobronzant” a ajuns și ținta ironiilor pe TikTok, acolo unde mai multe persoane au făcut videoclipuri, imitând-o.

Surprinsă de situația prin care trece Corina Bud, Ana Morodan a luat atitudine, explicând că ura din spațiul online este foarte periculoasă. Filmulețul în care vorbește despre acest subiect este însoțit și de un mesaj de susținere pentru artistă.

Am citit multe din thread-urile de comments de pe wall-ul ei și am văzut foarte multe TikTok-uri de o grosolănie, ură și violență absolut șocante; și este absolut devastator să vezi atâta ură, amenințări către ea și către copilul și familia ei, toți puși la zidul execuției publice. Se instigă la violență fizică!

În secțiunea de comentarii a postării făcute de Ana Morodan, mai multe persoane care s-au confruntat cu ura din mediul online au împărtășit experiențele lor. Printre acestea se numără și o cunoscută influenceriță, Ruxette Drăgan.

La un moment dat, cele două s-au certat, iar Ruxette a mărturisit că a fost hărțuită de Cristina Ich și de prietenele acesteia timp de câteva zile. Influencerița a susținut că s-a confruntat și cu probleme de sănătate din cauza situației prin care a trecut.

„Am pățit și eu la o scară mult mai mică, dar mult mai personală când Ich m-a tocat, împreună cu prietenele ei, vreo 4 zile. Am avut mii de mesaje de hate de la următorii lor… a fost horror. Mi-a afectat toată viața și inclusiv cea personală – și într-un final am avut un mental break down în fața unei uși de hotel – fiind în concediu.

Am avut un atac de panică și concomitent am făcut pipi pe mine și vomat. A FOST HORROR. Despre Babasha îmi pare rău. Gestul Corinei a fost cel puțin penibil. Poate nu merită acest mare cancel, dar asta este social media. Intră cine vrea, scapă cine poate.”, a mărturisit Ruxette Drăgan pe Instagram.