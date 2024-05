Cum arată apartamentul de lux în care locuiește Cristina Ich. Locuința a fost amenajată în stil neoclasic cu accente pariziene

Cristina Ich s-a mutat în anul 2020 într-un apartament de lux din Zona Băneasa, în Capitală. După achiziționare, a urmat o perioadă în care influencerița s-a ocupat de amenajare și mobilare, iar acum se bucură o locuință de vis care a ieșit exact așa cum și-a dorit. Recent, iubita lui Alex Pițurcă a făcut o ședință foto în casa ei și a arătat fiecare colțișor.

Cristina Ich a locuit ani buni într-un apartament din Piața Charles de Gaulle, în zona Aviatorilor din București, iar în urmă cu aproape 4 ani s-a mutat în noua casă. Influencerița stă alături de Noah, fiul ei și al lui Alex Pițurcă.

În toamna anului 2020, Cristina Ich și-a anunțat urmăritorii de pe Instagram că a reușit să achiziționeze apartamentul visurilor ei, din propria muncă. Extrem de emoționată, influencerița povestea atunci că are o mare satisfacție și era pregătită să înceapă amenajarea.

„Nu vreți să știți, fetelor, ce satisfacție am. Am apartamentul așa cum mi l-am dorit. Am venit acum de la notar. Deci sunt așa emoționată. E așa o satisfacție să ai ceva din munca ta. Ceva așa cum ți-ai dorit tu. Mi se pare că e ceva unic. E o satisfacție foarte mare.

Abia aștept să vă arăt cum mi-l fac și cum îl mobilez. O să îl fac bombă. Îi ziceam și mamei, toată viața nu ai parte de nimic, apoi îți iei tu mașina, casa… din banii tăi, din ce ai făcut tu cu mâna ta. Până la 33 de ani mă simt foarte bine. Pot să spun că sunt liniștită.”, spunea Cristina în septembrie 2020.