Victor Pițurcă a recunoscut că nu a agreat toate relațiile pe care fiul său, Alex, fost fotbalist la Steaua, le-a avut de-a lungul timpului, excepție făcând doar legătura cu Cristina ICH, cea supranumită “Angelina Jolie de România”.

Potrivit fostului selecționer, Alex este un adevărat „Don Juan”, femeile roind în jurul lui ca albinele la stup. Totodată, Victor Pițurcă a mărturisit că fiul său este foarte discret atunci când este chestionat de familie cu privire la legăturile amoroase în care este implicat.

„Alex e adulat de femei. Din ce aud și din ce s-a întâmplat.. Ăsta e adevărul. Unde merge, toate fetele sunt grămadă pe el. Săracul de el… El a fost un tip modest. Când vreau să vorbesc cu el despre o femeie, nu discută. Eu aflam multe din presă, habar nu aveam.

Fetele cu care a fost el nu mi-au fost la suflet. Voiam altceva pentru el. Nu voiam vedete pentru el. El a vrut numai vedete. E un dezavantaj, da. I-am spus că statutul de bărbat implică anumite obligații. El e tot libertin. Eu am impresia că e tot la stadiul de copil. Copilărește…„, a spus Victor Pițurcă.

(CITEȘTE ȘI: CUM L-AM SURPRINS PE LOGODNICUL CRISTINEI ICH, DUPĂ CE ȘATENA A ANUNȚAT CĂ VREA SĂ SE MUTE DIN ȚARĂ. NIMIC NU-L SPERIE PE PIȚI JR.!)

Victor Pițurcă a agreat-o doar pe Cristina ICH

Totodată, Victor Pițurcă a dezvăluit că relația pe care fiul său a avut-o cu Cristina ICH a fost singura pe care a admis-o. De altfel, Alex și “Angelina Jolie de România” au împreună un copil. S-au despărțit în urmă cu un an, dar au rămas în relații bune în special pentru micuț.

„A fost cu o femeie, în adevăratul sens al cuvântului. Cristina e o femeie cu capul pe umeri. Pe ea nu am inclus-o când vorbeam despre vedete. Despre ea s-au scris multe tâmpenii, pe care eu le-am verificat. Cristina e o femeie cu capul pe umeri și i-am zis lui Alex «Trebuie să știi să ai grijă de familia ta».

Nu e vorba că nu a fost să fie… Poate să fie în continuare. Nu îi văd despărțindu-se. Îi văd că se iubesc în continuare. Ăsta e adevărul„, a declarat Victor Pițurcă la podcastul „Ameritat cu Nasrin”.

“O perioadă groaznică!”

Cristina ICH și Alex Pițurcă au pus punct relației, în octombrie 2022. La momentul respectiv, influencerița dezvăluia detalii despre legătura cu fiul fostului selecționer al “tricolorilor”.

“Am avut o perioadă groaznică! În care stai să te gândești ce e bine… Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă sau cum vine… Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit omul, vreo ușă de biserică!

Am deschis și eu Google-ul înainte. Știam ce mi-am luat! Îi dau libertate, dar și eu vreau libertate! Alex e un bărbat căruia îi plac viața și distracțiile.

L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt OK. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea!”, a spus Cristina ICH.