Povești necunoscute au fost rostite de Daiana Anghel în emisiunea CANCAN EXCLUSIV! Populara influenceriță de beauty dezvăluie care este relația sa actuală cu cea care pe vremuri îi era ca o soră. Este vorba despre Cristina Ich, cele două postând, pentru o bună perioadă, content la greu, împreună. Se pare că între Daiana Anghel și iubita lui Alex Pițurcă a intervenit o distanțare iminentă.

Cristina Ich a devenit mama lui Noah, timp în care câștigătoarea de la Power Couple s-a mutat la Brașov alături de soțul Sorin Gonțea. Daiana Anghel susține că nu ar fi vorba despre vreo ceartă, aportul reciproc al divelor fiind important în economia vieții lor comune.

Daiana Anghel a dezvăluit, în premieră la CANCAN EXCLUSIV , cum arată relația pe care o are în prezent cu Cristina Ich: „Eram bot în bot!”

CANCAN EXCLUSIV: Știu că tu aveai o conexiune specială cu Cristina Ich. Care este relația ta actuală cu ea?

Daiana Anghel: Sunt în relații bune cu Cristina, doar că ne-am distanțat. Nu mai suntem așa cum eram înainte, asta este clar. Viețile noastre au luat curs diferit. Eu cu Cristina eram bot în bot, ca să zic așa. Înainte ca eu să fiu mutată la Brașov, înainte ca ea să îl aibă pe Noah. S-au schimbat și viața ei și viața mea, ne-am distanțat, ne-am răcit, câteodată se întâmplă și chestia asta. Dar asta nu înseamnă că s-a întâmplat ceva rău între noi. Sau că am avut vreo ceartă sau că e ceva sânge acolo de mirosit.

Apropo de viață, există mai multe tipuri de oameni cu care te intersectezi – oameni meniți într-un anumit moment să-ți fie de ajutor, oameni meniți într-un anumit moment să-ți fie lecții, oameni meniți să rămână, oameni meniți să te țină pe loc. Fiecare om are un rol în viața noastră. Și eu pentru Cristina am avut rolul meu în momentul vieții ei în care am intrat eu, și ea pentru mine a avut un rol. Și suntem în continuare în relații OK.

CANCAN EXCLUSIV: Care a fost rolul ei?

Daiana Anghel: Mi-a adus o stabilitate emoțională de care în momentul respectiv aveam nevoie. Pentru că eu nu sunt genul de om care să ceară sau care să-și arate nevoile, slăbiciunile, vulnerabilitățile sau greutățile prin care trece. Și dacă sunt rău și dacă sunt bine, mă vezi la fel când te întâlnești cu mine. Cristina a văzut dincolo de ce arătam și de jovialitatea mea și de veselia mea. Și mi-a oferit ea, fără să trebuiască să-i cer eu. Mai departe, din prietenia aceasta s-a născut și prietenia noastră în online. Practic, pe zona de beauty am început împreună. Eu chiar cred că noi două am făcut istorie pe partea asta. Am fost primele, dar am fost și al naiba de bune. Și suntem în continuare.

Și n-a fost nimic plănuit, n-a fost nimic programat și este clar că așa trebuia să se întâmple, nici măcar nu realizam la momentul respectiv că suntem pe un trend care afară deja începuse și aici i-am prins fix startul. N-am gândit și n-am plănuit nimic, pur și simplu s-a întâmplat organic. Pe de cealaltă parte, și eu pentru ea am fost un punct de stabilitate, într-un moment în care avea nevoie de forță mai multă decât putea ea să ducă de una singură. Deci întâlnirea noastră nu a fost absolut deloc întâmplătoare.

