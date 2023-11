Ana Morodan nu şi-a revenit nici acum, după scandalul cu Poliţia: „Mă simt…”

Ana Morodan (38 de ani) a traversat o perioadă dificilă. În data de 19 octombrie, a aflat sentința pentru episodul din trafic care a avut loc în luna martie. Primise 1 an, 3 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare. Acum, se află în Bali, acolo unde a mers să se vindece, așa cum a mărturisit pe internet. Iată detaliile mai jos!

Ana Morodan, alias „Contesa Digitală”, a postat pe internet un mesaj prin care le mărturisește urmăritorilor săi că a mers în Bali, din dorința de a se vindeca. În vârstă de 38 de ani, „Contesa” a mărturisit că se simte „grasă și urâtă”.

Vă reamintim faptul că, în luna martie a acestui an, Ana Morodan a fost personaj principal într-o situație care ar fi putut să pună viețile participanților la trafic în pericol. Atunci, polițiștii de la Brigada Rutieră i-au depistat o concentrație de 0,05 g/l alcool pur în sânge, iar rezultatul testului antidrog a ieșit pozitiv. La distanță de câteva luni, în octombrie 2023, a aflat sentința din partea instanței – 1 an, 3 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare. La o lună distanță, a decis să plece în Bali.

Vezi și SCANDAL LA CASA REGALĂ A ROMÂNIEI CU ANA MORODAN ÎN PRIM PLAN. CUM A AJUNS „CONTESA DIGITALĂ” SĂ FIE PĂCĂLITĂ DE INDIVIZI CERTAȚI CU LEGEA: “MI-AU ZIS CĂ E TRIMISĂ DE PRINCIPESA MARGARETA ȘI CĂ…

Apoi, a înșirat motivele pentru care „nu se simte slabă”.

Citește și DEZVĂLUIRI ULUITOARE ALE ANEI MORODAN, LA ȘASE LUNI DE LA MEGA-SCANDALUL ÎN CARE A FOST IMPLICATĂ: ”NU MAI ȘTIU CÂTE PASTILE AM LUAT!”

Ana Morodan a susținut că faima și celebritatea au „otrăvit-o”.

„6. Timpul ia toate lucrurile, chiar și spiritul. Mulțumesc, Stephen King. Deci, după această logică, va trece și acest moment în care plâng și mă simt ca naiba, nu?

7. NU VINE NIMENI. Nu mai așteptați un salvator, e timpul să vă salvați singuri. Ascultați-mă și ascultați-mă cu mare atenție: Am prieteni extraordinari, un sistem de sprijin incredibil, dragostea a milioane de oameni, am o minte strălucită (salvatorul și dușmanul meu) și am încercat și am căutat în multe feluri un salvator: Nimeni, absolut nimeni nu te poate salva. TREBUIE să te ridici și să înțelegi acest lucru cât mai curând posibil.

8. Pentru că am realizat totul în ceea ce privește celebritatea și faima, asta nu m-a făcut fericită. M-a otrăvit. Mă simt grasă și urâtă astăzi, dar nu mă simt slabă. Nu am fost niciodată slabă. Acesta este ingredientul secret pe care îl iubești sau îl urăști la mine. Îmi însușesc cine sunt, așa cum am făcut-o de atâtea ori înainte. Stau în picioare și nu mi-e frică. Voi învinge! ȘI LA FEL ȘI TU!”, a mai notat Ana Morodan, pe Instagram.