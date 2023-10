Dezvăluiri uluitoare ale Anei Morodan, la șase luni de la mega-scandalul în care a fost implicată: ”Nu mai știu câte pastile am luat!”

Protagonista unui scandal monstru, la finele lunii martie, după ce a refuzat prelevarea de probe biologice, fiind apoi trimisă în judecată pentru conducerea unui automobil sub influența drogurilor și a băuturilor alcoolice, Ana Morodan spune că și-a schimbat total viața. Într-un amplu interviu pentru CANCAN.RO, vloggerița recunoaște că are partea sa de vină, dar precizează că lucrurile ar fi stat cu totul altfel…

Ana Morodan a dispărut complet din lumina reflectoarelor, după scandalul în care a fost implicată. După acel episod negativ ce a adus-o în centrul atenției, vloggerița și-a propus ca în acest an s-o lase mai ușor cu munca și să-și facă timp pentru viața sa personală și proiectele ei.

Ea nu vrea să mai audă de vreo emisiune TV și, ne spunea aceasta, liniștea și spațiul ce s-au creat în jurul său în această perioadă, i-au prins foarte bine. Altfel, „contesa digitală” mărturisește că scandalul cu pricina i-a adus și unele avantaje. Mai precis, i-au crescut numărul de urmăritori și a ajutat-o să se conecteze cu cea care-și dorește să fie, pe viitor.

„Mi-am propus ca anul acesta să am grijă de mine”

CANCAN.RO: Ce mai faci, Ana?

Ana Morodan: Muncesc. Am noi proiecte pentru anul viitor, despre care prefer să nu vorbesc, pe care aș vrea să le implementez acum. Doar că nu depun eforturi prea mari. Pentru că așa mi-am propus. Ca anul acesta să o iau încet, dacă tot s-a întâmplat acel eveniment neplăcut. Tocmai pentru a avea grijă de mine, pentru a mă conecta iar cu mine și la ce-mi doresc eu, cea de astăzi. Nu mai am 28, am 38. Și nu a trecut viața așa peste noi, degeaba. Trebuie să vedem cam ce ne dorim.

CANCAN.RO: Cum te simți?

Ana Morodan: Sunt chiar ok. Mi-a prins foarte bine liniștea aceasta și spațiul care s-a creat în jurul meu în toată această perioadă. Din păcate, nimeni nu a mai verificat ce a ieșit cu adevărat după, în sânge, la analize.

CANCAN.RO: Spune-ne tu, te rog…

Ana Morodan: Nu cred că mai e cazul și nici nu mai doresc să vorbesc despre asta. Dintr-o dată, m-am trezit fiind făcută beată și drogată. Și pe Nurofen forte scrie să nu conduci, pentru că-ți afectează capacitatea de a conduce. Conform oricărui psiholog, e o diferență foarte mare între un medicament luat pe rețetă și un drog.

„Prin astfel de lucruri mi-am schimbat viața”

CANCAN.RO: Ce s-a întâmplat exact?

Ana Morodan: Eu în continuare sunt primul om care spune că nu știu ce a fost în capul meu. Este regretabil ce s-a întâmplat și mă consider un om foarte norocos că nu am făcut mai rău și nu am lovit pe nimeni. Nu spun însă că mi s-a făcut vreo nedreptate. Nu am înțeles cum zambilele au ajuns lalele.

CANCAN.RO: Cum ți-ai schimbat viața de la acel scandal?

Ana Morodan: Prin lucruri din acestea, foarte mici. Inclusiv faptul că am avut timp și să-mi creez o rutină zilnică. Pentru că eu dimineața mă trezeam, mă aruncam în haine și plecam la birou. Faptul că acum am timp să stau cu mine, să fac sport, să mănânc, să mă uit pe pereți, să ies pe terasă, să mă joc cu pisica….Prin astfel de lucruri mi-am schimbat viața. S-a creat un spațiu foarte mare în jurul meu, de care aveam nevoie. Ajunsesem într-un punct în care eu îmi doream de foarte mult timp să-mi construiesc niște proiecte și nu mai apucam. Pentru că eram implicată în alte proiecte, pentru alți oameni, iar eu nu mai apucam să-mi văd de businessurile mele. Efectiv, am stat eu cu mine însămi.

„Sunt foarte norocoasă și recunoscătoare”

CANCAN.RO: Tu ești cea care ai renunțat la acele proiecte? Saule-ai pierdut în urma acelui eveniment…

Ana Morodan: A fost o decizie pe care am luat-o eu, conștient. Mi-am zis că după tot ce s-a întâmplat, ceva e în neregulă cu viața mea, că nu e bine ceva. Că poate trebuie să iau o pauză. Și sunt foarte norocoasă și recunoscătoare pentru faptul că sunt un om care și-a putut permite asta, din toate punctele de vedere.

CANCAN.RO: Ai ajuns și la psiholog…Cât de mult te-a ajutat asta?

Ana Morodan: Merg la psihoterapeut de foarte multă vreme, nu doar după acel scandal. Consider asta ca fiind o igienă emoțională. A fost realmente un moment regretabil și foarte nefericit.

„Nu mi-am mai dat seama, efectiv”

CANCAN.RO: Ce s-a întâmplat, exact, în acea zi?

Ana Morodan: A fost o zi complet nefastă. Eram atât de agitată, cu atâtea lucruri pe cap. Îmi suna telefonul în continuu, din toate direcțiile. Acum vorbeam agricultură, apoi mută-te pe construcții… Efectiv, nu am mai ținut minte câte pastile am luat. Sunt puse în bucătărie, pe niște tăvițe de argint. Și când intram în bucătărie să-mi mai pun apă, eu tot mai luam câte una. Nu mi-am mai dat seama, efectiv. Repet, nu sunt o imbecilă să spun că sunt nevinovată. Nu, am dat-o de gard. Dar oamenii trebuie să înțeleagă două lucruri. Mai întâi, nu am ieșit cu alcool în analizele de sânge și nu am avut nici droguri. Eu nu am condus apoi xanaxată prin oraș. Am fost oprită de poliție, nu am vrut să suflu. După care m-am urcat în mașină, fiind trimisă să ajung la accidente ușoare. M-am urcat înapoi la volan și am mai condus doar vreo 300-400 de metri. Apoi nu am mai condus!

CANCAN.RO: Ai avut probleme financiare după acest incident? Datorii la întreținere, de exemplu, așa cum s-a spus…

Ana Morodan: Chiar nu. Aici, în complex, există o firmă de maintenanță, care vine și-ți dă reminder dacă ai datorii.

De ce ar refuza să revină în TV

CANCAN.RO: Ai mai pleca la America Express?

Ana Morodan: Pentru următoarea perioadă nu aș mai face asta. Mă consumă foarte mult, îmi ia foarte mult timp. Sunt proiecte interesante, drăguțe. Dar nu e ceva în ce aș vrea să mă mai implic. Din imagine, în general, în România, poți să faci niște bani. Eu trăiesc despre mine cu impresia că sunt un antreprenor. Și vreau să-mi dezvolt businessuri și-n altă industrie. Și ca să faci asta, trebuie să aloci timp, nervi, stres. Nu poți când ai filmări de dimineața până seara, patru zile pe săptămână…

CANCAN.RO: Ai dori să te întorci în TV?

Ana Morodan: Acum nu. Sunt niște puncte care au sens în acel moment. Poate dacă aș mai avea vreo 33 de ani să prezint vreo emisiune, mi s-ar părea o super schemă. Dar la 38, după ce le-am făcut pe toate, peste tot… Gata, le-am văzut, le-am făcut, le-am bifat. Eu vreau să mai fac și alte lucruri.

„Mi-au crescut urmăritorii!”

CANCAN.RO: Ți-au scăzut urmăritorii după acel eveniment?

Ana Morodan: Nu, din contră! Mi-au crescut urmăritorii! Au fost foarte multe persoane și publice care m-au susținut. De aceea am și făcut apoi acea campanie în care am vrut să le mulțumesc oamenilor că mi-au fost un suport. I-am rugat să-mi scrie despre businessurile lor, apoi le-am postat, fără niciun ban. Ca-n orice scandal, a fost și bine și rău. Nu sunt o persoană neasumată, așa a fost să fie.

Mi-a prins bine din foarte multe puncte de vedere. Nu mai știam de mine efectiv. Eram împărțită în foarte multe locuri.

CANCAN.RO: Ți-ai pierdut din prieteni atunci?

Ana Morodan: Sunt un om pe care ori îl iubești, ori îl urăști. Eu am aceiași prieteni de ani de zile. Și mi-au rămas alături. Toată lumea are probleme și cumpene în viață. Când ești persoană publică, le trăiești și-n ochii lumii.

„Am șofer personal”

CANCAN.RO: Te gândești la o relație serioasă? La căsătorie?

Ana Morodan: Depinde de context. În acest moment nu am o relație. Vreau să mă focusez doar pe proiectele mele, în domeniul textil, care au rămas în aer. Nu am mai apucat să le fac, să le cresc. N-am fost niciodată o femeie care să caute un bărbat. Am avut un partener o perioadă lungă de timp, ani de zile. Nu mai suntem împreună.

CANCAN.RO: Ce fel de relație ai avut cu Adrian, partenerul tău de la America Express?

Ana Morodan: Adrian Teleșpan e gay și e prietenul meu. Nu am avut o relație. Eu am fost cu aoltcineva, 9 ani de zile. Acum sunt foarte liniștită, nu-s în punctul în care să caut un partener de viață. Când o să-l întâlnesc, vom vedea.

CANCAN.RO: Cine-ți conduce acum mașina?

Ana Morodan: Nu mai am permis, dar nici nu-mi mai trebuie să conduc. Am șofer personal. Sunt într-un punct ok din viața mea. De ce să nu-mi asum greșelile? Așa cum ne asumăm victoriile, trebuie și eșecurile. Noi toți, ca persoane publice, trebuie să face asta. Nu poți numai cu aplauze. Acesta e mersul!

