Ana Morodan, decizie radicală după ce a fost plasată sub control judiciar: „Vreau să stau 5 ani fără să…”

Ana Morodan se află în continuare sub control judiciar, în urma problemelor cu legea. La momentul respectiv, blondina a decis să se retragă o perioadă din lumina reflectoarelor, iar pauza se pare că i-a prins destul de bine pentru că acum își dorește să facă acest lucru din nou. Doar că pe o perioadă mult mai lungă.

Ultimele 5 luni din viața Anei Morodan nu au fost deloc ușoare. Influencerița a fost aspru criticată, după ce a fost prinsă sub influența alcoolului și substanțelor psihoactive la volan. Episodul a făcut-o să se trezească la realitate și a hotărât să aibă mult mai multă grijă de sănătatea ei. Și proiectele pe care aceasta le are au fost afectate, iar mulți s-au întrebat cum se descurcă în prezent vedeta din punct de vedere financiar.

CITEȘTE ȘI: JIGNIRI GROSOLANE LA ADRESA ANEI MORODAN DUPĂ ULTIMUL ANUNȚ: „CREDEAM CĂ AM SCĂPAT DE EA. RUȘINE!”. OAMENII S-AU DEZLĂNȚUIT PE REȚELELE DE SOCIALIZARE

În cadrul unui interviu, Ana Morodan a vorbit despre acest subiect și i-a asigurat pe cei care o urmăresc să poate să traiască liniștită mulți ani de aici înainte cu banii pe care i-a strâns de-a lungul timpului. Mai mult decât atât, blondina crede că ar fi o idee bună să se retragă din industrie.

„Eu sunt foarte bine, sunt super ok. Sunt foarte bine așa cu mine. Mi se pare că am o liniște extraordinară în viață, pe care nu am avut-o niciodată. Mă simt așa pentru că mi-am permis să stau lunile astea.

Am muncit foarte mult înainte, probabil m-am jucat și cu sănătatea din cauza asta, dar am muncit și mi-am permis să zic că nu mai fac nimic.

M-am uitat în conturi, vreau să stau 5 ani fără să fac nimic, să stau pe bară și să trăiesc la același nivel de viață. În același timp, mă gândesc că nu foarte multă lume este în această ipostază. Este greu să muncești, să ții cont de sănătatea mentală. Dacă nu aș fi ajuns în acest punct din viața mea, nu mi-aș fi permis să stau. Probabil aș fi fost în aceeași stare, când trăgea toată lumea de mine, din toate părțile. Nu aș fi putut să refuz nimic, pentru că trebuia să trăiesc.

Acum, înțeleg că sunt într-o situație privilegiată, sunt foarte recunoscătoare pentru asta, dar vine din urma muncii mele, nu mi-a oferit nimeni nimic. Nu am bani de la bărbați, de la nimeni!”, a declarat Ana Morodan.

Ana Morodan: „Nu pot să îmi trăiesc viața după ce zice lumea”

După situațiile prin care a trecut, Ana Morodan recunoaște că și-a dat seama că nu poate să mai țină cont de ceea ce spun oamenii din jurul său, nu o mai interesează ce cred alții despre ea și continuă să fie ea însăși, indiferent cine o place și cine nu.

„Am ajuns la o vârstă în care nu vreau să mai demonstrez oamenilor lucruri! La 20 de ani vrei să demonstrezi cine ești și ce poți, acum mă gândesc să mă lase lumea în pace, că nu sunt singura după planetă! Nu a fost niciodată o prioritate pentru mine gura lumii.

Toată lumea a comentat orice acțiune făcută de mine și așa o să fie toată viața. Nu pot să îmi trăiesc viața după ce zice lumea. Lumea are tot felul de păreri. Pentru unii sunt Dumnezeu, pentru alții sunt diavol”, a mai spus Ana Morodan pentru Playtech Știri.