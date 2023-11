Scandal la Casa Regală a României cu Ana Morodan în prim plan. Cum a ajuns „contesa digitală” să fie păcălită de indivizi certați cu legea: “Mi-au zis că e trimisă de Principesa Margareta și că…

Un nou scandal, având-o în prim-plan pe Ana Morodan și Casa Regală, de această dată, stă să ia amploare, după ce „contesa digitală” a fost păcălită în numele principesei Margareta să promoveze un anumit soi de brânză, în mediul online. Aceasta a răbufnit și a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum s-a putut lăsa înșelată după ce a primit un colet cu antetul regal, fără a bănui că e un fals grosolan.

Scandalul în care a fost implicată după ce a fost prinsă de oamenii legii conducând sub influența alcoolului și al drogurilor, faptă ce i-a adus și o pedeapsă de 1 an, 3 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare, n-a scos-o din topul influencerilor nicidecum pe Ana Morodan.

„Chiar mi-au crescut numărul de urmăritori”, declara aceasta într-un interviu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Și cum „contesa digitală” și-a păstrat în continuare fotoliul intact în spațiul digital, ea a continuat să promoveze diverse produse și să onoreze contractele avute.

„S-a ajuns prea departe”

A făcut deunăzi acest lucru și gratis, fără a bănui că în spatele unei reclame pe care a făcut-o din proprie inițiativă, crezând că are legătură cu Casa Regală, stă de fapt o glumă ce a avut la bază un antet falsificat, pus pe un colet pe care l-a primit la domiciliu. Cum a ajuns „contesa digitală” să fie păcălită?

„Mi se pare jenant să te dai că ești de la Casa Regală! Să falsifici antetul și să creezi o poveste întreagă despre brânza făcută de niste călugări, cum a fost maturată și trimisă regelui Charles…Și să te semnezi în numele principesei Margareta! S-a ajuns prea departe! Apoi sa râzi de cum au prostit influencerii că au postat o brânză. Eu tot timpul cand fac asta, o fac din proprie inițiativă”, a spus Ana Morodan în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„ Au copiat absolut tot, nimic nu mi-a dat de bănuit”

„Contesa dighitală” a adăugat că nicio clipă nu a bănuit că la mijloc ar fi vorba despre un fals grosolan, mai ales că acel colet pe care l-a primit, ce conținea brânza pe care a promovat-o în mediul online, era identic cu altele care chiar îi fuseseră trimise de Casa Regală, cu care are o relație foarte bună.

„Am primit un colet și am crezut că vine din partea Casei Regale. Am fost la ei la nu știu câte banchete. Era totul cu antet, fix la fel ca alte colete pe care mi le trimiteau când lansau cărți. Coletul era identic! Ce penibilitate! Eu am postat, nu m-a plătit nimeni. Acea persoană e de dat în judecată! De ce poți fi în stare doar ca să creezi trafic! Unde naibii a ajuns țara asta?! Au copiat absolut tot, nimic nu mi-a dat de bănuit”, a adăugat aceasta.

Ptrintre vedetele păcălite în același mod se află, de asemenea, și Oana Roman.

