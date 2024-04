Ana Morodan a început anul departe de România, tocmai în Bali pentru a se „curăța” de energiile negative și a trece peste perioada dificilă din ultimul an. Întoarsă în România, „Contesa Digitală” s-a declarat total schimbată, iar CANCAN.RO a surprins-o în timp ce se ocupa de treburile de zi cu zi. După ce anul trecut a provocat un accident rutier, fiind sub influența substanțelor interzise, Ana Morodan pare să-și fi învățat lecția. Trecutul o urmărește și acum pe influenceriță, iar imaginile cu ea vorbesc de la sine.

Viața Anei Morodan s-a schimbat radical după ce în martie 2023 a provocat un accident rutier în Capitală. Aceasta se afla sub influența băuturilor alcoolice și a calmantelor. A fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile și i s-a întocmit dosar penal și a fost condamnată la un an și trei luni de închisoare cu suspendare. După acel incident, diva online-ului a susținut că nu se va mai urca la volan. În urmă cu puțin timp, CANCAN.RO a surprins-o pe Ana Morodan în timp ce se afla a o sesiune de cumpărături în zona Pipera.

Ana Morodan, deșucheată pe străzile din Capitală! Iată ce a făcut vedeta

Vedeta a intrat prima dată într-un magazin de mezeluri, de unde a cumpărat mai multe tipuri de carne. Apoi s-a îndreptat către un magazin care face parte dintr-un lanț foarte accesibil. A petrecut acolo câteva zeci de minute cu listuța de cumpărături, ca o „fată” de casă ce s-a făcut. Ana Morodan a pus în coș tot ce avea nevoie, apoi s-a îndreptat cu plasele către mașină.

„Contesa Digitală” a schimbat macazul după incidentul rutier! Iată cine a însoțit-o la shopping

Ana nu are nevoie de un bărbat să-și facă treburile casnice. Și pentru că este o persoană care deseori șochează prin stilul său, nu am putut trece cu vederea nici ținuta ei. „Contesa Digitală” a atras numeroase priviri, căci știm că stilul ei este unul aparte. Șatena a purtat o fustă neagră cu o vestă crem deschis. Pe deasupra a optat pentru un sacou alb cu revere. În picioare a ales să poarte dresuri negre până la genunchi și o pereche de încălțări cu toc comod. Ținuta a fost completată cu o pereche de ochelari de firmă și portofelul Chanel. Și, desigur, pentru că este Ana Morodan, nu putea lipsi pata de culoare din outfit-ul ei. Așadar, șatena a purtat o eșarfă roșie legată neglijent la gât, iar în păr a purtat funde tot roșii de diverse dimensiuni.

După ce a terminat cumpărăturile de casă, Ana a înghesuit totul în portbagajul propriei mașini. Am remarcat că vedeta a cumpărat o pungă de hrană uscată pentru animale, căci știm că fosta concurentă Asia Express este o iubitoare a ființelor necuvântătoare. Un moment extrem de dificil pentru ea a fost cel de acum aproape doi ani, atunci când influencerița și-a pierdut motanul, pe Fitz. După ce a așezat punga în portbagajul mașinii, Ana Morodan s-a întâlnit cu șoferul ei. Bărbatul a dorit să cumpere de-ale gurii de la un local cu mâncare bio, iar Ana l-a însoțit. Remarcăm faptul că Ana a schimbat șoferul, căci în urmă cu câteva luni, pe „Contesa Digitală” o însoțea peste tot o tânără. Mai multe imagini vedeți în galeria foto.

