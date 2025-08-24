Ana Morodan nu ține cont de reguli și nici de vreme! “Contesa Digitală”, cu pufoaica pe ea la 35 de grade

Ana Morodan nu ține cont de reguli și… nici de vreme! După ce a trecut printr-o perioadă dificilă, provocând un accident rutier după ce s-a urcat la volan sub influența substanțelor interzise, și a fost condamnată la un an și trei luni de închisoare cu suspendare, Contesa Digitală a schimbat foaia. Este mult mai retrasă și liniștită, iar timpul îl petrece doar în compania celor apropiați. Recent însă, Ana Morodan a uimit pe toată lumea când a apărut îmbrăcată așa în centrul Capitalei! Trecătorii au făcut ochii cât cepele, însă vedetei nu i-a păsat! Dimpotrivă, părea că se simte foarte bine în stilul pe care l-a abordat. CANCAN.RO are imagini fabuloase cu fosta concurentă Asia Express!

Într-o zi toridă de august, „Contesa Digitală” a fost surprinsă în zona Primăverii, însoțită de un amic. Vedeta a atras toate privirile prin vestimentația pe care a ales-o. Știm că niciodată nu s-a supus regulilor și a preferat să se îmbrace cum se simte bine… Doar că, de această dată nu știm cât de confortabilă a fost ținuta. Iată ce ce spunem asta.

Ana Morodan, cu pufoaica pe ea la 35 de grade Celsius!

CANCAN.RO a zărit-o pe Ana Morodan în zona Primăverii. Vedeta, însoțită de un prieten, a făcut o plimbare care avea un scop precis. Dar, până să vă spunem cum i s-au dat planurile peste cap fostei concurente Asia Express, nu putem trece cu vederea ținuta ei! Toți trecătorii au întors capul după ea!

Cu o ținută formată dintr-un body negru, peste care a pus o plasă transparentă neagră, teniși argintii în picioare și o geantă Hermes ținută tip poștaș, Contesa Digitală a uimit cu geaca kaki groasă pe care a purtat-o. În plină lună august, când temperaturile în termometre sunt peste 30 de grade Celsius, vedeta a ales să se înfofolească…la propriu! Și nu, nu a ținut geaca pe ea câteva minute, ci toată plimbarea, spre uimirea celor din jur.

Au mers la Casa Ceaușescu, dar au făcut stânga-mprejur

Ana Morodan și prietenul ei au mers țintit către Casa Ceaușescu. Pe drum, vedeta îi tot explica amicului său ceva cu mare patos, căci gesticula nonstop. După ce, în sfârșit a terminat de povestit, vedeta și amicul ei au ajuns la destinație. Au intrat pe ușă, doar că nu au achiziționat bilete. Se pare că ceva i-a determinat să se răzgândească, așa că vizita a fost amânată pentru altă dată.

Ulterior, Ana și amicul ei și-au continuat drumul pe jos către o cafenea din Dorobanți. S-au așezat pe terasă, acolo unde au servit o băutură răcoritoare. Nu de alta, dar cu geaca pe ea și temperaturile extrem de ridicate din termometre, era musai să se răcorească și Contesa cumva!

