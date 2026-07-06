Denis Alibec, chemat de soția gravidă la raport în parcarea de la LOFT. Seara perfectă s-a complicat după un gest „necugetat”

Denis Alibec și Anca Surdu afișează imaginea unui cuplu perfect! Par să trăiască una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Proaspăt căsătoriți, cu un copil pe drum și numai zambete în fotografiile postate pe rețelele de socializare. Numai că, uneori, relitatea din spatelor postărilor mai vine și cu cate un episod…mai puțin instagramabil. Iar CANCAN.RO a fost pe fază și a surprins un moment neașteptat, din care reiese că în familia Alibec nu este totul numai lapte și miere. Imagini și detalii tari, în rândurile de mai jos!

Înainte să între în focurile campionatului, Denis Alibec și-a făcut timp și pentru o seară de relaxare. Atacantul Farului a ieșit să petreacă la Loft alături de mai mulți colegi de echipă după o perioadă de cantonament. Au ajuns în jurul orei 19.00, iar lângă el s-a aflat și soția sa, Anca Surdu, gravidă în al doilea trimestru. Însă ceea ce părea o ieșire obișnuită s-a transformat, la un moment dat, într-un episod neprevăzut, suprins chiar de CANCAN.RO care a observat cum atmosfera serii s-a schimbat radical.

Anca Surdu a ieșit din club supărată. Alibec a fugit după ea

Meciul începuse bine și Alibec avusese deja câteva faze frumoase la centrul ringului de dans, reușind să fructifice câteva ocazii chiar lângă roaba cu spumant, emblema localului. În fața lui, tânăra soție, sau +1, cum se zice pe invitații. În cazul ei e mai degrabă un +2, că mai are un pasager clandestin la interior, care sigur n-a plătit bilet. 😀

Alibec bagă un joc de glezne consistent, nu prea se lansează în mișcări foarte ample de dans, poate nu-i permit nici pantalonii de rapper californian, o pereche de pantaloni trei sferturi brodați. Mai precis Louis Vuitton Embroidered Workwear Shorts (1670 lire sterline). Probabil se întreabă ce caută el la Mamaia, pe East Coast, când e îmbrăcat de West Coast.

Pe la ora 20.30 se produce o rupere bruscă de ritm și meciul devine interesant. După câteva ore petrecute în club alături de colegii de la Farul și de partenerele lor, Anca iese singură din LOFT, vizibil supărată, după ce i-a reproșat fotbalistului că a observat un gest care a deranjat-o. Fosta campioană mondială și europeană la gimnastică aerobică părea hotărâtă să plece.

Denis Alibec a sesizat că meciul poate fi pierdut la masa verde, așa că a pus mâna pe telefon, a sunat-o, apoi a ieșit în grabă după ea. Cei doi s-au intalnit în parcare, unde meciul a intrat în prelungiri, care au durat vreo 30 de minute.

Din imaginile surpinse de CANCAN.RO se vede cum fotbalistul, care joacă de obicei pe un post ofesiv, e acum într-o postură pur defensivă, iar Anca Surdu controlează jocul. Alibec pare să încerce să lămurească situația, dar nu prea reușește. Alibec mai mult gesticulează și încearcă să-i explice soției niște lucruri, dar se vede că e dificil rău.

La un moment dat, fotbalistul, încercând să o liniștească, este auzit când dă nucleara argumentelor: „Nu-mi face faze d-astea, că nu sunt ca alții.” Normal, n-are cum să fie ca alții, pentru că alții sunt în Loft, iar el e afară în parcare și nu-i vede nimeni outfitul, ceea ce probabil că e dureros.

Replica pare să fi schimbat tonul discuției. Anca Surdu înțelege că Alibec nu e ca alții și, după o repriză în care și-au pasat reproșuri, tensiunile s-au mai domolit, iar fotbalistul a convins-o să se întoarcă alături de el în club.

Interesant este că, la nici 24 de ore de la situația din parcare, Anca posta pe rețelele de socializare de parcă ai impresia ca totul este exact cum spune celebra expresie: „Happy wife, happy life”. Un întreg carusel de imagini publicate pe Instagram, care parcă „strigă fericirea” prin ecran și alta nu! Ambii zâmbitori și fericiți la Loft, de parcă disensiunile nu au existat vreodată! Fotografiile sunt însoțite și de niște emoji-uri la fel de „siropoase”, o inimioară roz și un ursuleț🧸💖. Dacă ne uităm cu atenție, mai ales la ultima imagine din întreaga serie postată, când cei doi se privesc drăgăstos și își zâmbesc, mai, mai că și pe noi ne-au convins (însă imaginile noastre spun altceva).

Iar viața reală nu are filtre și nici nu încape într-o postare pe Instagram. Petrecerea din Loft a fost „serbată” cu mai multe poze frumoase, iar „cearta” a fost ștearsă. Să nu uităm despre ce e vorba aici, care e jocul de fapt și la cine e mingea, că doar Anca nu e rotunjoară de la șampania din roabă. Pe scurt, oricum ar fi fost situația, Alibec era în offside clar. Bine că a remediat-o!

Ținută de peste 20.000 de euro și un Aston Martin de un sfert de milion

Dincolo de momentul tensionat, Alibec a atras atenția și prin apariția sa. Fotbalistul a purtat o pereche de pantaloni Louis Vuitton Embroidered Workwear Shorts, evaluați la aproximativ 1.670 de lire sterline, pe care i-a accesorizat cu o brățară Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra 5 Motifs, în valoare de aproximativ 7.550 de euro, și un colier Vintage Alhambra 10 Motifs, care costă în jur de 10.700 de euro.

La plecare, pe la 23.20, cei doi au fost surprinși cu impresionantul Aston Martin al fotbalistului, un model al cărui preț de pornire este de aproximativ 250.000 de euro, și bineînțeles, Alibec a condus bolidul.

Denis Alibec și Anca Surdu și-au unit destinele în urmă cu cateva saptamani , iar în ziua cununiei au dat și vestea că vor deveni părinți. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

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