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Denis Alibec va fi tătic! Anca Surdu a anunțat sarcina chiar în ziua cununiei

De: David Ioan 07/06/2026 | 23:43
Denis Alibec va fi tătic! Anca Surdu a anunțat sarcina chiar în ziua cununiei
Denis Alibec va fi tătic! Anca Surdu a anunțat sarcina chiar în ziua cununiei. Foto: Facebook
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Denis Alibec și Anca Surdu au devenit oficial soț și soție, după ce au semnat actele la Cazinoul din Constanța, într-un decor ales special pentru acest moment. Evenimentul a avut loc astăzi, 7 iunie 2026, marcând pasul firesc într-o relație stabilă, construită în ultimii ani.

Cei doi, împreună de o perioadă îndelungată, au spus „DA” în fața ofițerului de la Starea Civilă, într-un cadru elegant, potrivit pentru doi constănțeni cunoscuți. Fotbalistul originar din Mangalia și fosta campioană mondială și europeană la gimnastică aerobică au ales Cazinoul din Constanța ca loc al cununiei civile, un simbol al orașului și un spațiu cu încărcătură istorică.

Denis Alibec va fi tătic!

În rândul fotbaliștilor pare să fi început sezonul nunților, iar Denis Alibec s-a alăturat listei, oficializând relația cu Anca Surdu, femeia alături de care trăiește o poveste discretă și stabilă. Nașii cuplului sunt fostul căpitan al Farului, Alexandru Mățel, și soția acestuia. Cununia religioasă s-a desfășurat la Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena din Constanța. Petrecerea mare nu a fost programată pentru acest weekend, fiind planificată pentru anul viitor.

Surpriza majoră a zilei a venit din partea Ancăi Surdu, care a dezvăluit că este însărcinată.

 „Officially Mr. & Mrs. and soon, mommy & daddy.”, a scris aceasta pe Facebook, confirmând că va aduce pe lume primul copil al fotbalistului.

Foto: Facebook

Anca Surdu a anunțat sarcina chiar în ziua cununiei

Fosta sportivă, în vârstă de 35 de ani, este cunoscută pentru performanțele sale remarcabile: două medalii de aur și una de argint la Campionatul Mondial de la Cancun, în 2014. În prezent, activează ca antrenor de fitness și este absolventă a Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius“ din Constanța, instituție prin care au trecut și alte sportive de top, precum Simona Halep și Claudia Bobocea.

Pe plan profesional, Denis Alibec se află într-un moment de tranziție, urmând să devină jucător liber de contract după ce a contribuit decisiv la salvarea Farului de la retrogradare. Cariera sa include experiențe la Mechelen, Bologna, Astra, FCSB, Kayserispor, CFR Cluj, Atromitos, Mauither și Farul. În tricoul constănțenilor a bifat 126 de meciuri, marcând 41 de goluri și oferind 28 de pase decisive. Conform Transfermarkt, cota sa de piață este de 400.000 de euro.

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