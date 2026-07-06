Andreea Ibacka, prima reacție după ce Cabral s-a amorezat în LOFT. Ce spune actrița despre imaginile cu EX-ul și șatena care l-a cucerit

Este subiectul momentului! După ce CANCAN.RO v-a arătat primele imagini cu Cabral și noua lui iubită, pe care a ales-o după un casting minuțios, chiar la Loft, am fost curioși să aflăm ce părere are fosta soție, Andreea Ibacka, despre întreaga situație. Așadar, avem prima reacție a actriței, în exclusivitate! Și sincer, nici noi nu ne așteptam la o astfel de replică. Toate detaliile, în rândurile de mai jos!

Weekend-ul trecut a fost unul tare fierbinte pe litoral pentru cei care au avut chef de distracție. Dar mai ales pentru Cabral, care, așa cum vă dezvăluiam, a organizat o adevărată audiență sentimentală, în speranța că va găsi o domnișoară pe placul lui. Mai exact, un casting care a durat aproximativ două ore, iar așteptarea a meritat din plin. Fostul soț al Andreei Ibacka și-a găsit preferata printre muuultele domnișoare care i-au dat târcoale toată seara.

O șatenă zâmbăreață care i-a pus capac și alta nu! (VEZI AICI IMAGINI ȘI DETALII DE SENZAȚIE). Dar întrebarea este, oare ex-soția prezentatorului a văzut pozele cu pricina? Din recția pe care a avut-o influencerița când a fost contactată de CANCAN.RO, pare că este cu siguranță la curent cu activitățile pe care le-a avut fostul ei soț la sfârșitul săptămânii care tocmai s-a încheiat.

Prima reacție a Andreei Ibacka după ce Cabral și-a făcut o nouă iubită

O scurtă rememorare a evenimentelor super-hot care au avut loc weekend-ul acesta merită „trecută în revistă”. Așa, pe scurt! După ce lui Cabral i-a surâs norocul (sau Cupidon, mai bine zis) la Loft, nu a mai ținut cont de nimeni și de nimic (nici măcar de sfaturile amicilor lui, care îi mai dădeau coate să fie atent) și și-a dat drumul pornirilor amoroase. Nu și-a putut ține mâinile acasă nicio clipă de șatena care l-a vrăjit iremediabil. A urmat o serie de săruturi pătimașe, îmbrățișări, zâmbete și priviri cu subînțeles. Efectiv nici unul, nici celălalt nu și-au putut ține în frâu instinctele mânate de chimia evidentă pe tot parcursul nopții. La final, au plecat la hotel…de mânuță și au continuat noaptea incendiară în spatele ușilor închise.

Acum, că am făcut un mic rezumat al celor întâmplate, să vorbim și despre reacția pe care a avut-o Andreea Ibacka în momentul în care i s-a cerut o replică. De altfel, reporterii CANCAN.RO nici nu au apucat să îi spună vedetei „ce și cum”, că ea a fost pe fază și a găsit imediat un răspuns (sau un motiv). Inițial, când reporterii noștri au contactat-o, Andreea a răspuns foarte binedispusă, jovială chiar (din tonalitatea vocii). Imediat după ce ne-am prezentat, a urmat o pauză de câteva secunde, apoi fosta soție a lui Cabral a spus: „Nu am semnal, sunt la subsol!” Apoi tot ce am auzit a fost „beepăitul” apelului închis de Andreea. Perspicace! Pe de altă parte, e de înțeles de ce nu ai vrea să comentezi imaginile cu fostul soț, care s-a afișat în tandrețuri maxime cu o altă femeie, la trei luni de când vestea divorțului „s-a răsuflat”.

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