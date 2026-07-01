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Andreea Ibacka s-a reinventat după divorț. Cum arată acum, după ce s-a despărțit de Cabral

De: Andreea Stăncescu 01/07/2026 | 10:46
Andreea Ibacka s-a reinventat după divorț. Cum arată acum, după ce s-a despărțit de Cabral
Cum arată Andreea Ibacka după divorțul de Cabral / sursa foto: Facebook
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După despărțirea de Cabral, Andreea Ibacka pare să își îndrepte atenția către propria persoană și către activitățile care îi aduc  echilibru în viața personală. Actrița a ales să pună pe primul loc sănătatea, starea de bine și dezvoltarea personală, iar acest lucru se reflectă inclusiv în aspectul său fizic.

După ce au anunțat în mod oficial încheierea mariajului lor, Andreea și Cabral Ibacka au ales să își continue viețile pe drumuri separate, păstrând însă o relație bazată pe respect și colaborare pentru binele copiilor lor. Cei doi au transmis că despărțirea a fost rezultatul unei decizii luate de comun acord, fără conflicte publice sau motive controversate, după o relație care a durat aproape două decenii.

Cum arată acum Andreea Ibacka

În perioada care a urmat separării, Andreea Ibacka s-a concentrat mai mult asupra propriei persoane și a adoptat un stil de viață și mai activ. La 40 de ani, actrița acordă o atenție deosebită sănătății și condiției fizice, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Urmăritorii săi au observat rapid schimbările și au remarcat că vedeta afișează o formă fizică excelentă. Deși nu s-a confruntat niciodată cu probleme legate de greutate, exercițiile practicate constant i-au tonifiat corpul și i-au oferit un plus de energie și încredere.

Recent, Andreea a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii care au atras numeroase aprecieri. Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni scurți și un top decoltat, aceasta și-a evidențiat silueta lucrată și rezultatele obținute în urma antrenamentelor.

Srusa foto: Facebook

Andreea Ibacka le-a transmis urmăritorilor că sportul nu trebuie privit doar ca o metodă de a pierde în greutate, ci ca o investiție pe termen lung în sănătate și starea de bine. Ea a explicat că și-a transformat antrenamentele într-o prioritate și consideră că mișcarea regulată contribuie nu doar la aspectul fizic, ci și la postura, energia și încrederea unei persoane.

„Uneori lumea laudă hainele: „vai, ce ținută!”.
Dar ce se vede cu adevărat este sportul. El merită complimente.

Eu n-am slăbit spectaculos, n-am avut niciodată multe kilograme. Diferența vine acum din antrenamentele constante. Mușchii schimbă postura, felul în care se așază hainele pe corp, energia și, mai ales, încrederea cu care le port.

De câteva luni îmi programez antrenamentul (sală sau pilates) printre primele lucruri din agendă. Dacă îl las „când am timp”, nu-mi rămâne niciodată.

Dacă ești slabă și crezi că nu ai nevoie de sală, am fost și eu în clubul ăsta.
Dacă ești tânără, nu înseamnă că nu e cazul să-ți întreții corpul.
Sportul nu e doar despre cântar. E despre cum te simți în propriul corp.

Și cea mai bună investiție în haine este fix corpul pe care le pui.
Dacă tot investești în garderobă, investește și în tine.

Fă sport – constant, fără scurtături – pentru versiunea ta mai puternică, nu doar mai slabă.
Iar corpul îți va mulțumi în fiecare zi.”, a scris Andreea Ibacka pe rețelele de socializare.

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