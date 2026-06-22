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Cum și-a dat Andreea Ibacka „restart” după divorț? Fosta soție a lui Cabral și Majda i-au făcut „marcaj strâns” lui Mahmut Orhan. Fetele vesele nu s-au dezlipit o clipă de cel mai viral DJ

De: Carmen Gone 22/06/2026 | 17:20
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Dacă există un lucru care nu poate fi contestat, acela este faptul că după o despărțire fiecare își găsește propria rețetă pentru un nou început. Iar în cazul Andreei Ibacka, „restartul” pare să vină cu muzică bună și cu distracție cât încape. CANCAN.RO are imagini de senzație cu actrița și prietena ei cea mai bună, Majda, care au stat lipite de cel mai viral DJ al momentului, Mahmut Orhan. 

Recent, atmosfera s-a încins la NUBA, unul dintre cluburile de fițe de pe litoralul românesc, acolo unde la pupitru a urcat unul dintre cei mai apreciați DJ ai momentului, Mahmut Orhan. Artistul a fost magnetul serii, iar fanele n-au stat departe de acesta. Printre cei care au ales să se bucure de show s-au numărat și Andreea Ibacka și Majda Aboulumosha. Cele două au părut hotărâte să profite din plin de seară, și după se poate vedea clar din imagini, acestea nu s-au dezlipit o secundă de faimosul turc. CANCAN.RO le-a suprins pe toată durata serii!

Andreea Ibacka și Madja au dansat lângă Mahmut Orhan
Andreea Ibacka și Madja au dansat lângă Mahmut Orhan

Andreea Ibacka și Majda Aboulumosha și-au făcut de cap în club

Au dansat, au cântat și au fost într-o dispoziție excelentă toată noaptea, iar focul din privirile lor a fost îndreptat de multe ori către cel care făcea legea la platane. Puse pe distracție, printre câteva shoturi de vermut Martini Fiero, cele două i-au aplicat artistului un „marcaj” discret, dar constant. Cu mișcări senzuale, bine gândite, cele două au animat setul muzical, părând hotărâte să nu-l lase singur pe artist nici măcar pentru o secundă.

Cu look-ul său de bad boy cuminte și zâmbetul calculat, turcul este genul de artist care reușește să atragă atenția chiar și atunci când nu încearcă, iar femeile îi fac ochi dulci. Și la cum era de așteptat să existe și cârcotași, la mesele din jur, gurile rele și-au făcut imediat treaba. Se pare că și Majda Aboulumosha ar fi avut un interes special în acea seară pentru celebrul DJ și chiar a făcut pași semnificativi pentru a-i atrage atenția artistului.

Cât despre fosta soție a lui Cabral, aceasta pare că și-a găsit cea mai eficientă terapie de după divorț. Și, trebuie să recunoaștem, rețeta pare să funcționeze de minune. Andreea profită din plin de noul său statut și pare hotărâtă să nu rateze nicio ocazie de distracție. Îmbrăcată sexy și afișând o atitudine lipsită de griji, actrița a ne-a arătat că despărțirea nu a trimis-o în tabăra celor care stau acasă și ascultă melodii triste.

Andreea și Cabral Ibacka au fost mult timp văzuți drept unul dintre cele mai stabile și admirate cupluri din lumea mondenă românească. Împreună au construit o familie unită și au devenit părinții a doi copii, preferând de-a lungul anilor să își protejeze viața privată și să o țină departe de atenția publicului. Vestea despărțirii a șocat pe toată lumea, însă cei doi au rămas în relații bune pentru creșterea copiilor lor.

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