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Ce face Cabral după divorț. Prezentatorul a spus cum arată viața lui acum

De: Denisa Crăciun 22/06/2026 | 11:13
Ce face Cabral după divorț. Prezentatorul a spus cum arată viața lui acum
Ce planuri are Cabral după divorț /Foto: Instagram
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Cabral și Andreea Ibacka au divorțat în urmă cu câteva luni. Fiecare a mers pe drumul său, iar de curând prezentatorul s-a întors la filmările pentru emisiunea de succes „Ce spun Românii”. Cu toate acestea, el se concentrează și pe alte aspecte ale vieții sale și pare să se simtă mai bine ca oricând.

Cabral este unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România. Acesta a trecut printr-o perioadă dificilă și asta pentru că a divorțat de soția lui, Andreea Ibacka. Totuși, acum se concentrează pe cariera sa și pe distracție. Emisiunea „Ce spun Românii” revine după un an de pauză, însă bărbatul are planuri mari pentru această vară și este pregătit de distracție.

Ce face Cabral după divorțul de Andreea

Vestea că Andreea Ibacka și Cabral au ales să meargă pe drumuri separate a surprins pe toată lumea. Cei doi au rămas în relații bune pentru creșterea celor doi copii pe care îi au împreună. De asemenea, se concentrează pe carierele lor, Cabral fiind acum în plin proces de filmare a emisiunii „Ce spun Românii”. Show-ul a distrat mii de oameni, iar după un an de pauză revine pe micile ecrane. În cadrul unui interviu acordat pentru TV Mania, Cabral a declarat despre noul sezon că se râde mult la filmări și că va fi unul pe cinste.

Vă pot dezvălui că se râde, din nou, foarte mult. Am rămas curioși, vrem să aflăm ce spun românii, dar facem asta în cel mai vesel mod posibil, a mărturisit Cabral pentru TV Mania.

Pe de altă parte, atunci când nu este la filmări, Cabral își petrece timpul cu copiii. De asemenea, are planuri mari pentru această vară. În cadrul aceluiași interviu, prezentatorul TV a precizat că va merge la câteva festivaluri, semn că vrea să se distreze la maximum. Totuși, nu va merge acolo doar în calitate de spectator, ci și de DJ.

Dincolo de TV… stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva festivaluri. Altceva… nimic!, a mai spus Cabral.

Când revine emisiunea „Săriți de pe fix!”

Pe lângă „Ce spun Românii”, Cabral aduce un nou sezon „Săriți de pe fix!”. Acesta a explicat că următorul sezon va fi diferit față de cele trecute, mai ales că publicul va putea participa în mod direct.

Începură înscrierile, da, oamenii și-au manifestat dorința să fie în studio atunci când filmăm… noi ne-am conformat și i-am invitat.
Probabil o să fie spectaculos, mai ales că venim și cu experiența spectacolului „Săriții“ pe care l-am avut la Sala Palatului…, a declarat Cabral.

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