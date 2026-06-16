Ioana Ginghină, declarații neașteptate! A anticipat divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka: „Pentru cei care sunt mai apropiați nu e chiar un șoc”

Divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka a surprins pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta ca relația celor doi să se destrame după 18 ani petrecuți împreună. Ei bine, se pare însă că o singură persoană nu a fost luată prin surprindere de acest deznodământ și chiar se aștepta ca lucrurile să se termine așa. Este vorba despre Ioana Ginghină. Actrița a făcut declarații neașteptate despre divorțul foștilor săi colegi.

Andreea și Cabral Ibacka erau văzuți ca unul dintre cuplurile solide din showbiz. Cei doi erau căsătoriți din anul 2011 și au împreună doi copii. Însă, deși relația lor părea perfectă, după 18 ani petrecuți împreună, cei doi au decis să o ia pe drumuri separate. Acum, Ioana Ginghină a vorbit despre divorțul celor doi și a dat din casă detalii neașteptate.

Ioana Ginghină a anticipat divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka

Deși toată lumea a fost surprinsă de divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka, se pare că Ioana Ginghină este singura care se aștepta la acest deznodământ. Recent, actrița a făcut declarații neașteptate și a spus că divorțul era previzibil și singura întrebare era când o să vină.

Ioana Ginghină a mărturisit că divorțul nu a luat-o deloc prin surprindere, nici pe ea, nici pe apropiații celor doi. Potrivit declarațiilor făcute de aceasta, în cuplul celor doi ar fi existat câteva probleme, iar despărțirea părea inevitabilă, cel puțin din perspectiva acestora.

Mai mult, Ioana Ginghină a mai spus că dacă era în locul Andreei nu ar fi acceptat unele situații și ar fi făcut pasul către divorț mult mai repede.

„Da, mă așteptam. Pentru cei care sunt mai apropiați cred că nu e chiar așa un șoc. Eram de Andreea, nu foarte apropiată, dar din punctul meu de vedere… cred că au și declarat la un moment dat că nu dorm împreună… Erau niște chestii care se întâmplau cu care eu nu eram de acord. Poate ea era de acord. Eu dacă eram în situația respectivă, eu nu aș fi fost de acord. Eu cumva când vedeam și auzeam niște declarații ale lor aveam chestia asta: hai să vedem cât ține”, a declarat Ioana Ginghină, în cadrul emisiunii Online Story by Cornelia Ionescu.

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