Andreea Ibacka a dat lovitura după divorț. L-a lăsat pe Cabral și își face casă la mare. Primele imagini

Andreea Ibacka și Cabral au mers pe drumuri separate, iar ea pare să aibă planuri mari. De ceva timp postează tot mai des pe rețelele de socializare imagini de pe șantier, semn că își face o nouă casă. Mai mult decât atât, aceasta a decis să lase aglomerația din Capitală la o parte și se pregătește intens pentru locuința de la mare.

Vestea că Andreea și Cabral Ibacka nu mai sunt împreună a șocat pe toată lumea. Cei doi au preferat să fie discreți, însă după anunțul oficial au devenit din ce în ce mai activi în mediul online. Aceștia postau din locuri diferite. Cu toate acestea, actrița are motive de bucurie și asta pentru că își face casă la mare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andreea Ibacka își face casă la mare

Celebra actriță și prezentatoare TV își construiește propria casă la mare. Andreea Ibacka pare să aibă planuri mari după divorțul de Cabral. Chiar dacă au rămas în relații bune pentru creșterea celor doi copii pe care îi au împreună, nu au mai avut deloc apariții publice. Totuși, au devenit din ce în ce mai activi pe rețelele de socializare, iar blondina a postat imagini inedite.

Ea s-a hotărât să își facă o casă nouă la mare, așadar terenul se află în Năvodari. Pare să fie foarte implicată în pregătiri și asta pentru că merge destul de des pe șantier. De asemenea, locuința prinde contur, iar de-a lungul lucrărilor, fosta parteneră a lui Cabral a învățat că trebuie să aibă răbdare. Aceasta a postat un mesaj inedit în mediul online și este convinsă că totul va ieși exact așa cum își propune.

Oscilez zilnic între „o să iasă superb” și „trăiesc într-un grup de WhatsApp cu meșterii”. Căsuța de la mare prinde contur, iar eu prind răbdare. Mereu mai durează “puțin”. Da, marea are efect terapeutic. Dar momentan o privesc de pe șantier, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.

Ce face Andreea Ibacka între cursele București-Năvodari

Chiar dacă are o perioadă foarte aglomerată și merge de câteva ori pe săptămână pe șantier, vedeta nu uită de nevoile ei. Ea a dezvăluit pe pagina sa de Instagram faptul că alege să aibă grijă de ea și merge, atunci când poate, la pilates.

O săptămână cât trei, între București și Năvodari (de cele mai multe ori). Cu glow de filmare și mood de montat finisaje interioare. Dar printre atâtea responsabilități, imediat după filmarea de azi, mi-am amintit și de promisiunea față de mine, așa că am ajuns la pilates, a mai spus Andreea Ibacka în mediul online.

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