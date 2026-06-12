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Andreea Ibacka, apariție inedită în mediul online după despărțirea de Cabral. Actrița s-a fotografiat într-un loc neobișnuit

De: Elisa Tîrgovățu 12/06/2026 | 13:55
Andreea Ibacka, apariție inedită în mediul online după despărțirea de Cabral. Actrița s-a fotografiat într-un loc neobișnuit
Andreea Ibacka, apariție inedită în mediul online după despărțirea de Cabral. Actrița s-a fotografiat într-un loc neobișnuit / Sursa foto: Social media
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La ceva timp după despărțirea de Cabral, Andreea Ibacka continuă să fie activă pe rețelele de socializare și să împărtășească fragmente din viața sa de zi cu zi. Recent, vedeta și-a surprins urmăritorii după ce a publicat o imagine realizată într-un decor neobișnuit pentru ea. Mai exact, actrița s-a fotografiat într-o zonă aflată în plin proces de construcție.

Imaginea a stârnit imediat curiozitatea celor care o urmăresc. Mai mult, Andreea nu a oferit explicații clare despre contextul în care a fost realizată fotografia. Astfel, apariția sa într-un asemenea cadru a dat naștere mai multor întrebări și speculații.

Timp de aproape două decenii, Andreea și Cabral Ibacka au fost considerați unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din lumea mondenă autohtonă. Tocmai de aceea, vestea că drumurile lor s-au separat după 18 ani de relație a luat prin surprindere numeroși admiratori ai celor doi.

Chiar și după anunțul despărțirii, atât Andreea, cât și Cabral au rămas prezenți în mediul online. Ei continuă să le ofere urmăritorilor imagini și momente din activitățile lor cotidiene. Fiecare și-a văzut de propriile proiecte, păstrând în același timp legătura cu comunitățile pe care și le-au construit de-a lungul anilor.

Andreea Ibacka s-a fotografiat pe șantier

Recent, Andreea Ibacka le-a atras atenția urmăritorilor după ce a publicat o imagine surprinsă într-un loc mai puțin obișnuit. Actrița s-a fotografiat pe un șantier, în apropierea unei construcții aflate în plină desfășurare. Alături de imagine a adăugat un mesaj scurt, dar sugestiv: „Viața pe șantier”.

Sursa foto: Captură foto

Postarea nu a trecut neobservată și a stârnit imediat interesul celor care o urmăresc. Fără să ofere alte explicații despre proiectul la care lucrează sau legătura sa cu respectiva construcție, Andreea a lăsat loc numeroaselor interpretări, iar fotografia a generat rapid reacții și întrebări din partea fanilor.

Andreea și Cabral au confirmat despărțirea

Andreea și Cabral Ibacka au confirmat despărțirea în urmă cu aproximativ o lună, după o perioadă în care în spațiul public au apărut numeroase speculații privind o posibilă separare. Indiciile apărute anterior, precum vacanțele petrecute individual și anumite mesaje postate pe rețelele sociale, au alimentat constant zvonurile, observându-se tot mai clar că cei doi nu mai apăreau împreună la fel de des ca în anii anteriori.

Ulterior, confirmarea oficială a venit printr-un mesaj publicat pe conturile lor de social media, prin care au pus capăt tuturor speculațiilor. Andreea și Cabral au anunțat că au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate. Cei doi rămân însă legați de familia pe care au construit-o împreună, având doi copii, Namiko și Tiago.

„Ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. După 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate.

Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns.”, a fost mesajul transmis de Cabral și Andreea.

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