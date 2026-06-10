Divorțul l-a distrus pe Cabral. Mesajul sfâșietor al prezentatorului: „Am zile în care mă țin din inerție”

Dacă până acum a preferat să păstreze o discreție absolută și să evite declarațiile, prezentatorul Cabral Ibacka (48 de ani) a simțit nevoia să își lase masca de om mereu fericit și să vorbească sincer despre imperfecțiune, greșeli și realitatea dureroasă din spatele reflectoarelor.

Pezentatorul TV a dat cărțile pe față și a recunoscut că are momente în care este pur și simplu la pământ și se luptă din răsputeri să rămână pe linia de plutire. El a mai spus că viața îl surprinde de fiecare dată și că încearcă să țină pasul cu noile schimbări.

„Imperfect. Căutând, încercând. Sprijin pentru Inoke, Namiko și Tiago. Și sprijinit de ei. Cu ei. Mai greșesc. Mai încurc. Mai cred că le știu. Pe toate. Apoi viața îmi demonstrează elegant, că nu. Am zile în care mă simt puternic și zile în care mă țin din inerție. Zile în care sunt eu cel care se ridică și zile în care sunt ridicat”, a spus fostul soț al Andreei Ibacka.

Cabral și Andreea au recunoscut tot

Imediat ce s-a aflat de divorțul anului, gurile rele au început să speculeze ba un scandal monstru, ba episoade de infidelitate. Sătui de scenariile apărute în spațiul public, Cabral și Andreea au decis să le ofere explicații fanilor. Cei doi au spus că s-au săturat ca oamenii să inventeze lucruri despre ei.

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri despre noi. Unele exagerate, altele complet false. Și pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul”, a fost mesajul transmis de cei doi.

Încearcă să își protejeze copiii

Deși merg pe drumuri separate, Cabral și Andreea au dat asigurări că vor rămâne o echipă de nezdruncinat pentru copiii lor. Ei i-au rugat pe fani să le respecte intimitatea pentru a îi ajuta pe cei mici să treacă mai ușor peste această perioadă extrem de delicată.

„Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejândui de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei.

Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, pentru liniștea lor și pentru echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea. Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum. Alegem să păstrăm respectul, discreția și să ținem pentru noi lucrurile care aparțin intimității familiei noastre”, au spus Cabral și Andreea.

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