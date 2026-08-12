Roxana Vașniuc, mesaj tranșant pentru cei care încearcă să pară ceea ce nu sunt: „Tot ceea ce vă chinuiți să arătați...”

Roxana Vașniuc a lăsat un mesaj care a ridicat instant semne de întrebare! Vedeta a pus pe rețelele de socializare câteva cuvinte aparent simple, dar suficient de ascuțite încât să-i facă pe urmăritori să se întrebe dacă nu cumva există cineva anume în spatele lor.

Fără să dea vreun nume și fără să explice ce a determinat-o să scrie asta, Roxana a vorbit despre oamenii care își construiesc o imagine pentru public, deși realitatea ar fi cu totul alta. Postarea a fost scurtă. Interpretările, însă, pot fi nelimitate.

„Tot ceea ce vă chinuiți să arătați că sunteți, nu sunteți”, a fost mesajul transmis de Roxana Vașniuc.

Roxana Vașniuc, mesaj tranșant pentru cei care încearcă să pară ceea ce nu sunt

Și de aici începe misterul. Cine sunt oamenii despre care vorbește? Are legătură cu o întâmplare recentă? A fost cineva care a dezamăgit-o? Sau pur și simplu vedeta a simțit nevoia să spună lucrurilor pe nume?

Formularea aleasă de vedetă pare să lovească exact în cei care încearcă să proiecteze în fața celorlalți o versiune „perfectă” a propriei persoane.

Cum își păstrează silueta

În urmă cu ceva timp, Roxana Vașniuc a povestit și despre eforturile pe care le face pentru a se menține în formă. Vedeta a recunoscut că mersul la sală nu este tocmai pasiunea ei și că încearcă să compenseze printr-un stil de viață activ și prin atenție la alimentație.

„Este foarte greu (n.r. să se mențină în formă). Odată cu trecerea timpului, mi-am dat seama că trebuie să fiu foarte atentă la ceea ce mănânc, la sală nu îmi place să merg. Voi nu faceți ca mine. Mi-aș dori (…) Merg la întreținere corporală. Chiar am vorbit cu o doamnă să vină acasă să îmi facă masaj, dar îmi place să îmi petrec timpul cu familia. Îmi place foarte mult să muncesc și, fiind o persoană activă, chiar pierd calorii”, declara Roxana Vașniuc, la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.

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