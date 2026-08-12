Roxana Vașniuc, mesaj tranșant pentru cei care încearcă să pară ceea ce nu sunt: „Tot ceea ce vă chinuiți să arătați...”

Roxana Vașniuc a lăsat un mesaj care a ridicat instant semne de întrebare! Vedeta a pus pe rețelele de socializare câteva cuvinte aparent simple, dar suficient de ascuțite încât să-i facă pe urmăritori să se întrebe dacă nu cumva există cineva anume în spatele lor.
Fără să dea vreun nume și fără să explice ce a determinat-o să scrie asta, Roxana a vorbit despre oamenii care își construiesc o imagine pentru public, deși realitatea ar fi cu totul alta. Postarea a fost scurtă. Interpretările, însă, pot fi nelimitate.
„Tot ceea ce vă chinuiți să arătați că sunteți, nu sunteți”, a fost mesajul transmis de Roxana Vașniuc.
Și de aici începe misterul. Cine sunt oamenii despre care vorbește? Are legătură cu o întâmplare recentă? A fost cineva care a dezamăgit-o? Sau pur și simplu vedeta a simțit nevoia să spună lucrurilor pe nume?
Formularea aleasă de vedetă pare să lovească exact în cei care încearcă să proiecteze în fața celorlalți o versiune „perfectă” a propriei persoane.
În urmă cu ceva timp, Roxana Vașniuc a povestit și despre eforturile pe care le face pentru a se menține în formă. Vedeta a recunoscut că mersul la sală nu este tocmai pasiunea ei și că încearcă să compenseze printr-un stil de viață activ și prin atenție la alimentație.
„Este foarte greu (n.r. să se mențină în formă). Odată cu trecerea timpului, mi-am dat seama că trebuie să fiu foarte atentă la ceea ce mănânc, la sală nu îmi place să merg. Voi nu faceți ca mine.
Mi-aș dori (…) Merg la întreținere corporală. Chiar am vorbit cu o doamnă să vină acasă să îmi facă masaj, dar îmi place să îmi petrec timpul cu familia. Îmi place foarte mult să muncesc și, fiind o persoană activă, chiar pierd calorii”, declara Roxana Vașniuc, la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.
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