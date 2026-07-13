Acasă » Știri » Roxana Vașniuc nu caută lux sau bani. Ce așteptări are de la următorul partener

Roxana Vașniuc nu caută lux sau bani. Ce așteptări are de la următorul partener

De: David Ioan 13/07/2026 | 18:22
Roxana Vașniuc nu caută lux sau bani. Ce așteptări are de la următorul partener
Roxana Vașniuc nu caută lux sau bani. Ce așteptări are de la următorul partener
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Roxana Vașniuc a vorbit deschis despre ceea ce își dorește cu adevărat de la bărbatul care ar putea să-i fie alături în viitor. Prezentatoarea TV, una dintre cele mai vizibile figuri din showbizul românesc, a transmis un mesaj direct, fără ocolișuri, în mediul online, unde este extrem de activă.

Vedeta, cunoscută pentru cariera pe care și-a construit-o în timp, a explicat că nu caută lux, bani sau demonstrații grandioase. Pentru ea, gesturile simple și afective au o valoare mult mai mare.

Roxana Vașniuc nu caută lux sau bani

Roxana Vașniuc a mărturisit că își dorește, înainte de orice, apropiere emoțională și tandrețe din partea celui care ar vrea să o cucerească. În mesajul ei, a subliniat că femeile, indiferent de vârstă sau statut, reacționează la atenție și afecțiune.

„Toți bărbații ar trebui să știe că în orice femeie trăiește o fetiță care iubește dulciurile, florile și îmbrățișările”, a scris Roxana Vașniuc, pe Instagram.

Foto: Instagram

Ce așteptări are de la următorul partener

În același context, prezentatoarea TV a revenit asupra modului în care și-a construit succesul, un subiect despre care a vorbit de mai multe ori, mai ales în situațiile în care a fost judecată sau criticată. Ea a explicat că notorietatea nu a venit peste noapte și nu a fost rezultatul norocului, ci al unei munci constante, al perseverenței și al respectului față de principiile personale. Roxana Vașniuc a punctat că nu datorează nimănui justificări, pentru că oamenii importanți din viața ei au văzut efortul real din spatele imaginii publice.

Mesajul ei a fost ferm și nu lasă loc de interpretări:

„Adevărata eleganță nu vine din ceea ce porți, ci din modul în care îți porți sufletul. Să fii o femeie frumoasă este un dar, dar să fii muncitoare, descurcăreață și, mai ales, corectă cu cei din jur este o alegere. Am ales să reușesc prin propriile dorțe, rămânând loială principiilor mele. Pentru că succesul are alt gust când îți știi valoarea și capacitatea”, a transmis vedeta.

Foto: Instagram

CITEŞTE ŞI: Roxana Vașniuc s-a dezlănțuit în clubul milionarilor din Marbella. După divorț, ex-prezentatoarea trăiește pe picior mare!

Roxana Vaşniuc își donează rochia de mireasă după divorț. Vedeta a făcut anunțul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Aeroportul din România care a avut doar 38 de pasageri în cinci luni. Acum se modernizează și face angajări
Știri
Aeroportul din România care a avut doar 38 de pasageri în cinci luni. Acum se modernizează și face…
De ce a ajuns apa mării la doar 17 grade în plină vară. Fenomenul care i-a surprins pe turiști
Știri
De ce a ajuns apa mării la doar 17 grade în plină vară. Fenomenul care i-a surprins pe…
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația este incredibilă
Mediafax
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația...
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii membri de coaliție: Nu s-a ajuns la nicio soluție la Cotroceni
Gandul.ro
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii...
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport.ro
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți:...
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui mai puternic imperiu al lumii
Adevarul
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui...
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Digi24
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum a apărut la Wimbledon! A radiat după ce s-a vindecat de cancer
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum...
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
Click.ro
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg...
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în ultimii 19 ani. Unde se află România
Digi 24
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în...
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori
Digi24
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea,...
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor avea noile vehicule
Promotor.ro
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor...
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
go4it.ro
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul uman
Descopera.ro
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii membri de coaliție: Nu s-a ajuns la nicio soluție la Cotroceni
Gandul.ro
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii membri de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Aeroportul din România care a avut doar 38 de pasageri în cinci luni. Acum se modernizează și face ...
Aeroportul din România care a avut doar 38 de pasageri în cinci luni. Acum se modernizează și face angajări
De ce a ajuns apa mării la doar 17 grade în plină vară. Fenomenul care i-a surprins pe turiști
De ce a ajuns apa mării la doar 17 grade în plină vară. Fenomenul care i-a surprins pe turiști
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Iulia de la „Mireasa” a devenit mamă pentru prima dată. Cine i-a botezat băiețelul
Iulia de la „Mireasa” a devenit mamă pentru prima dată. Cine i-a botezat băiețelul
Ce riscă proprietarii care nu plătesc întreținerea timp de trei luni. Ce măsuri poate lua asociația ...
Ce riscă proprietarii care nu plătesc întreținerea timp de trei luni. Ce măsuri poate lua asociația de propietari
Iancu Guda, avertisment dur despre economia României. Riscăm o criză mai gravă decât în 2008: „Am ...
Iancu Guda, avertisment dur despre economia României. Riscăm o criză mai gravă decât în 2008: „Am ajuns la fundul sacului”
Vezi toate știrile