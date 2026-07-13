Roxana Vașniuc nu caută lux sau bani. Ce așteptări are de la următorul partener

Roxana Vașniuc a vorbit deschis despre ceea ce își dorește cu adevărat de la bărbatul care ar putea să-i fie alături în viitor. Prezentatoarea TV, una dintre cele mai vizibile figuri din showbizul românesc, a transmis un mesaj direct, fără ocolișuri, în mediul online, unde este extrem de activă.

Vedeta, cunoscută pentru cariera pe care și-a construit-o în timp, a explicat că nu caută lux, bani sau demonstrații grandioase. Pentru ea, gesturile simple și afective au o valoare mult mai mare.

Roxana Vașniuc nu caută lux sau bani

Roxana Vașniuc a mărturisit că își dorește, înainte de orice, apropiere emoțională și tandrețe din partea celui care ar vrea să o cucerească. În mesajul ei, a subliniat că femeile, indiferent de vârstă sau statut, reacționează la atenție și afecțiune.

„Toți bărbații ar trebui să știe că în orice femeie trăiește o fetiță care iubește dulciurile, florile și îmbrățișările”, a scris Roxana Vașniuc, pe Instagram.

Ce așteptări are de la următorul partener

În același context, prezentatoarea TV a revenit asupra modului în care și-a construit succesul, un subiect despre care a vorbit de mai multe ori, mai ales în situațiile în care a fost judecată sau criticată. Ea a explicat că notorietatea nu a venit peste noapte și nu a fost rezultatul norocului, ci al unei munci constante, al perseverenței și al respectului față de principiile personale. Roxana Vașniuc a punctat că nu datorează nimănui justificări, pentru că oamenii importanți din viața ei au văzut efortul real din spatele imaginii publice.

Mesajul ei a fost ferm și nu lasă loc de interpretări:

„Adevărata eleganță nu vine din ceea ce porți, ci din modul în care îți porți sufletul. Să fii o femeie frumoasă este un dar, dar să fii muncitoare, descurcăreață și, mai ales, corectă cu cei din jur este o alegere. Am ales să reușesc prin propriile dorțe, rămânând loială principiilor mele. Pentru că succesul are alt gust când îți știi valoarea și capacitatea”, a transmis vedeta.

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