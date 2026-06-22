Acasă » Știri » Roxana Vaşniuc își donează rochia de mireasă după divorț. Vedeta a făcut anunțul

Roxana Vaşniuc își donează rochia de mireasă după divorț. Vedeta a făcut anunțul

De: Andreea Stăncescu 22/06/2026 | 18:25
Roxana Vașniuc își oferă rochia de mireasă cadou / Sursa foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Roxana Vașniuc a luat o decizie importantă după divorțul de Ionuț Bodi. La puțin timp după despărțirea care a surprins pe mulți dintre cei care le urmăreau povestea de dragoste, vedeta a anunțat că renunță la unul dintre cele mai speciale obiecte din perioada căsniciei sale!

Povestea de iubire dintre Roxana Vașniuc și Ionuț Bodi a început în urmă cu mai bine de un deceniu. Cei doi au format un cuplu încă din anul 2011 și au construit împreună o familie frumoasă. În anul 2015 a venit pe lume fiica lor, Rose Marie, iar relația părea să evolueze firesc.

După ani petrecuți împreună, cei doi au decis să își oficializeze iubirea și s-au căsătorit în septembrie 2022, în cadrul unei ceremonii emoționante. Cu toate acestea, mariajul lor nu a rezistat, iar în 2026 au ales să pună capăt relației.

Roxana Vașniuc renunță la rochia de mireasă

În ziua nunții, Roxana Vașniuc a atras toate privirile într-o impresionantă rochie de mireasă în stil prințesă, realizată cu numeroase aplicații strălucitoare și detalii elegante. Acum, după încheierea căsniciei, vedeta a decis să ofere această rochie unei alte persoane, anunțul fiind făcut prin intermediul rețelelor de socializare.

„Ofer cadou rochie de mireasă”, a scris Roxana Vașniuc pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Tiktok

Confirmând despărțirea după apariția mai multor speculații, Roxana Vașniuc a vorbit deschis despre motivele care au stat la baza deciziei sale. Vedeta a mărturisit că a intrat în căsnicie cu convingerea că relația lor va rezista în timp și că împreună vor putea depăși orice dificultate. Cu toate acestea, a ajuns la concluzia că pierderea încrederii, alimentată de minciună și trădare, a făcut imposibilă continuarea mariajului.

Ea a explicat că alegerea divorțului a reprezentat un act de respect față de propria persoană și o decizie luată cu demnitate, după ce a simțit că sinceritatea, element esențial într-o relație, nu mai exista.

„Când am spus „Da”, în biserică, am crezut că va fi pentru totdeauna! Am crezut că împreună vom depăși orice obstacol, ca mâna în mână vom trece prin bune și rele …. Am iubit, am iertat și am construit cu speranța că taina căsniciei este de neclintit!

Dar am învățat că minciuna și trădarea sunt singurele care pot dărâma și cel mai înalt zid….Nu forțez un drum acolo unde sinceritatea s-a pierdut. Astăzi, aleg divorțul ca formă de respect față de propria-mi persoană. Plec cu fruntea sus, știind că am oferit tot ce a fost mai curat, până la capăt!”, a scris vedeta pe Instagram.

CITEȘTE ȘI: Fostul Roxanei Vașniuc, derapaj la petrecerea finului lui Alex Bodi. Primele declarații ale lui Syda, după ce i-a aplicat o „corecție”

Cum arată bărbatul perfect pentru Roxana Vașniuc. Ce a învățat vedeta din fosta relație

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 4 zodii care vor renaște marți, 23 iunie. Nimic nu va mai fi la fel
Știri
Cele 4 zodii care vor renaște marți, 23 iunie. Nimic nu va mai fi la fel
Evaluarea Națională | Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui: „Unele exerciții a fost grele, dar…”
Știri
Evaluarea Națională | Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din…
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va întâmpla cu ei
Gandul.ro
A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
„Înghețata” pentru găini. Cum combat fermierii stresul termic la păsări
Adevarul
„Înghețata” pentru găini. Cum combat fermierii stresul termic la păsări
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a...
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Parteneri
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Theo Rose și Anghel Damian au plecat cu copilul în Grecia! Aceștia au fost plimbați cu mașina VIP pe aeroport! Primele imagini cu familia reunită
Click.ro
Theo Rose și Anghel Damian au plecat cu copilul în Grecia! Aceștia au fost plimbați...
Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer
Digi 24
Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
go4it.ro
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
Care este cel mai periculos animal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va întâmpla cu ei
Gandul.ro
A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cele 4 zodii care vor renaște marți, 23 iunie. Nimic nu va mai fi la fel
Cele 4 zodii care vor renaște marți, 23 iunie. Nimic nu va mai fi la fel
Evaluarea Națională | Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă ...
Evaluarea Națională | Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui: „Unele exerciții a fost grele, dar…”
Trafic blocat total după un accident mortal pe DN1. O femeie nu a mai putut fi salvată
Trafic blocat total după un accident mortal pe DN1. O femeie nu a mai putut fi salvată
Cât au ajuns să plătească românii pe plajele din Thassos. Mulți spun că „s-a stricat treaba”
Cât au ajuns să plătească românii pe plajele din Thassos. Mulți spun că „s-a stricat treaba”
Nuțu Cămătaru, chemat în fața procurorilor. Dosarul care îl vizează
Nuțu Cămătaru, chemat în fața procurorilor. Dosarul care îl vizează
Cum și-a dat Andreea Ibacka „restart” după divorț? Fosta soție a lui Cabral și Majda ...
Cum și-a dat Andreea Ibacka „restart” după divorț? Fosta soție a lui Cabral și Majda i-au făcut „marcaj strâns” lui Mahmut Orhan. Fetele vesele nu s-au dezlipit o clipă de cel mai viral DJ
Vezi toate știrile