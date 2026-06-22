Roxana Vaşniuc își donează rochia de mireasă după divorț. Vedeta a făcut anunțul

Roxana Vașniuc a luat o decizie importantă după divorțul de Ionuț Bodi. La puțin timp după despărțirea care a surprins pe mulți dintre cei care le urmăreau povestea de dragoste, vedeta a anunțat că renunță la unul dintre cele mai speciale obiecte din perioada căsniciei sale!

Povestea de iubire dintre Roxana Vașniuc și Ionuț Bodi a început în urmă cu mai bine de un deceniu. Cei doi au format un cuplu încă din anul 2011 și au construit împreună o familie frumoasă. În anul 2015 a venit pe lume fiica lor, Rose Marie, iar relația părea să evolueze firesc.

După ani petrecuți împreună, cei doi au decis să își oficializeze iubirea și s-au căsătorit în septembrie 2022, în cadrul unei ceremonii emoționante. Cu toate acestea, mariajul lor nu a rezistat, iar în 2026 au ales să pună capăt relației.

Roxana Vașniuc renunță la rochia de mireasă

În ziua nunții, Roxana Vașniuc a atras toate privirile într-o impresionantă rochie de mireasă în stil prințesă, realizată cu numeroase aplicații strălucitoare și detalii elegante. Acum, după încheierea căsniciei, vedeta a decis să ofere această rochie unei alte persoane, anunțul fiind făcut prin intermediul rețelelor de socializare.

„Ofer cadou rochie de mireasă”, a scris Roxana Vașniuc pe rețelele de socializare.

Confirmând despărțirea după apariția mai multor speculații, Roxana Vașniuc a vorbit deschis despre motivele care au stat la baza deciziei sale. Vedeta a mărturisit că a intrat în căsnicie cu convingerea că relația lor va rezista în timp și că împreună vor putea depăși orice dificultate. Cu toate acestea, a ajuns la concluzia că pierderea încrederii, alimentată de minciună și trădare, a făcut imposibilă continuarea mariajului.

Ea a explicat că alegerea divorțului a reprezentat un act de respect față de propria persoană și o decizie luată cu demnitate, după ce a simțit că sinceritatea, element esențial într-o relație, nu mai exista.

„Când am spus „Da”, în biserică, am crezut că va fi pentru totdeauna! Am crezut că împreună vom depăși orice obstacol, ca mâna în mână vom trece prin bune și rele …. Am iubit, am iertat și am construit cu speranța că taina căsniciei este de neclintit! Dar am învățat că minciuna și trădarea sunt singurele care pot dărâma și cel mai înalt zid….Nu forțez un drum acolo unde sinceritatea s-a pierdut. Astăzi, aleg divorțul ca formă de respect față de propria-mi persoană. Plec cu fruntea sus, știind că am oferit tot ce a fost mai curat, până la capăt!”, a scris vedeta pe Instagram.

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