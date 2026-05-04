Cum arată bărbatul perfect pentru Roxana Vașniuc. Ce a învățat vedeta din fosta relație

Roxana Vașniuc și partenerul său nu mai formează un cuplu de ceva timp. După separare, aceasta și-a dedicat timpul fetiței ei și chiar dacă nu este încă pregătită pentru o nouă relație este foarte fermă în alegerea viitorului iubit. Aceasta a vorbit despre ce trebuie să aibă un bărbat ca să ajungă în brațele ei, dar și despre ce a învățat-o relația anterioară.

Roxana Vașniuc vine din nou în atenția publicului cu o declarație uluitoare. Aceasta trece prin momente delicate, deoarece nu mai este împreună cu tatăl fetiței ei și urmează să aibă loc divorțul. În ultima vreme s-a ocupat exclusiv de copil, însă nu uită și de nevoile ei. Chiar dacă nu își dorește încă un iubit, a vorbit deschis despre cum arată partenerul perfect. În plus, a povestit ce a învățat din experiențele anterioare din punct de vedere al dragostei.

Cum arată bărbatul perfect pentru Roxana Vașniuc

Fosta prezentatoare TV este acum singură. Relația anterioară a făcut-o să afle ce își dorește, de fapt, de la viitorul iubit. Aceasta a explicat că pune accent pe modul în care un bărbat o face să se simtă, dar mai important comportamentul pe care îl are față de fetița ei. De asemenea, ea este de părere că într-o relație de iubire ambii parteneri trebuie să se implice în mod egal. În plus, a mărturisit că viitorul partener trebuie să îi fie alături indiferent de situație, mai ales în momentele dificile.

Să fie un bărbat sincer, onest, să fie muncitor, să aibă grijă și de mine și de fetiță, să ne sprijinim într-o relație. De aceea sunt doi, de aceea Dumnezeu a lăsat bărbatul și femeia să se sprijine unul pe celălalt, când celălalt cade să îl ridice, să îți facă zilele mai frumoase. Viața îți oferă tot felul de surprize mai puțin plăcute, a declarat Roxana Vașniuc.

Blondina a avut mai multe relații de-a lungul timpului și a căpătat experiență. Din acest motiv, a vorbit și despre lecțiile importante pe care le-a învățat. Ea este convinsă că un bărbat care își iubește și respectă partenera nu se va uita la alte femei cu vreo intenție ascunsă.

Depinde de bărbat. Merg la foarte multe evenimente, mereu îmi place să fiu aranjată, iar bărbatul care te privește, atâta timp cât este căsătorit sau într-o relație, te privește într-un anumit fel, depinzând de maturitatea lui emoțională. Dacă el prețuiește și respectă omul de lângă el, poți să fii tu cea mai frumoasă, își respectă soția sau iubita. Dacă e un băiat care nu apreciază ce are acasă, cu siguranță îi vor fugi ochii, a mai spus ea.

VEZI ȘI: Ce spunea Roxana Vașniuc, înainte să se afle că și-a părăsit soțul. Mesajul puternic transmis în online

Roxana Vașniuc, primul mesaj după divorț: ”Îmi plac schimbările”