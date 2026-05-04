BANCUL ZILEI | „Mărie, ai pus sare în ciorbă?”

Este un nou început de săptămână și cu toții ne-am revenit după minivacanța de 1 mai, unde am avut timp pentru relaxare. Sperăm că glumele au fost cu voi și au întreținut atmosfera. Astăzi vă propunem câteva bancuri care vă vor aduce zâmbetul pe buze.

– Mărie, ai pus sare în ciorbă?

– Da, am pus și eu și mama…

– Apoi, pun și eu și mâncaţi-o voi!

Alte bancuri amuzante

Un turist japonez aterizează pe aeroportul Otopeni. Ia un taxi din fața aeroportului și se îndreaptă spre București. Când ies pe DN 1, o motocicletă îi depășește în mare viteză.

– Moto Kawasaki, foarte rapidă. Made in Japan! îi spune el șoferului.

Merg în continuare, peste câteva minute o mașină trece ca o furtună pe lângă ei.

– Auto Toyota, foarte rapidă. Made in Japan! spune japonezul din nou, mândru.

Ajung la Inter:

– 120 euro, îi cere șoferul.

– O-la-la! Foarte scump!!!

Șoferul ăi raspunde:

– Mașină de taxat, foarte rapidă. Made in Japan!

O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…

-Vreau ca soțul să mă privească doar pe mine…

-Eu să fiu unica din viața lui…

-Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…

-Când se ridică, să fiu primul lucru pe care îl apucă…

-Să nu mă lase niciodată singură, nici când merg la baie…

-Să călătorească întotdeauna cu mine…

-Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…

-Să nu mă lase niciodată-n pace și să mă ia oriunde cu el…

Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.

Un alpinist neasigurat stătea să cada de pe un perete de stanca. Abia se mai ținea cu o mana deasupra hăului. Se uita la cer și striga disperat:

– Doamne, e cineva acooolooo? Se aude o voce grava:

– Da, fiule!

– Ce să fac, să nu mă zdrobesc de pământ?

– Roagă-te să–ți fie iertate păcatele și desprinde-te de stanca fară teama.

Se gândește puțin alpinistul, apoi stiga iar:

– Altcineva mai e acolo?

CITEȘTE ȘI: BANC | „Iubito, uită-te ce vreme frumoasă este afară!”

BANC | Bulă, Bubulina și concediul de vară?