BANCUL ZILEI | „Mărie, ai pus sare în ciorbă?”

De: Andreea Stăncescu 04/05/2026 | 15:46
Bancul car eîți va aduce zâmbetul pe buze

Este un nou început de săptămână și cu toții ne-am revenit după minivacanța de 1 mai, unde am avut timp pentru relaxare. Sperăm că glumele au fost cu voi și au întreținut atmosfera. Astăzi vă propunem câteva bancuri care vă vor aduce zâmbetul pe buze. 

– Mărie, ai pus sare în ciorbă?
– Da, am pus și eu și mama…
– Apoi, pun și eu și mâncaţi-o voi!

Alte bancuri amuzante

Un turist japonez aterizează pe aeroportul Otopeni. Ia un taxi din fața aeroportului și se îndreaptă spre București. Când ies pe DN 1, o motocicletă îi depășește în mare viteză.
– Moto Kawasaki, foarte rapidă. Made in Japan! îi spune el șoferului.
Merg în continuare, peste câteva minute o mașină trece ca o furtună pe lângă ei.
– Auto Toyota, foarte rapidă. Made in Japan! spune japonezul din nou, mândru.
Ajung la Inter:
– 120 euro, îi cere șoferul.
– O-la-la! Foarte scump!!!
Șoferul ăi raspunde:
– Mașină de taxat, foarte rapidă. Made in Japan!

O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…
-Vreau ca soțul să mă privească doar pe mine…
-Eu să fiu unica din viața lui…
-Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…
-Când se ridică, să fiu primul lucru pe care îl apucă…
-Să nu mă lase niciodată singură, nici când merg la baie…
-Să călătorească întotdeauna cu mine…
-Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…
-Să nu mă lase niciodată-n pace și să mă ia oriunde cu el…
Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.

Un alpinist neasigurat stătea să cada de pe un perete de stanca. Abia se mai ținea cu o mana deasupra hăului. Se uita la cer și striga disperat:
– Doamne, e cineva acooolooo? Se aude o voce grava:
– Da, fiule!
– Ce să fac, să nu mă zdrobesc de pământ?
– Roagă-te să–ți fie iertate păcatele și desprinde-te de stanca fară teama.
Se gândește puțin alpinistul, apoi stiga iar:
– Altcineva mai e acolo?

Municipiul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000€ acum, în luna mai 2026
Supermarketurile din România unde primești bani pentru cutiile de carton la lapte și suc
Pepe, Romică Țociu și Vasilică Ceterașu, lăsați fără bani după concert. Țeapă uriașă pentru artiștii români în Austria
Prințesa Eugenie este însărcinată cu al treilea copil! Soțul ei, Jack Brooksbank, este în al nouălea cer
Andrei Rotaru schimbare de look dramatică după despărțirea de Cristina Petre. Cum arată acum fostul concurent de la Insula Iubirii
Fostul solist al formaţiei Santana, Alex Ligertwood, a murit. Soția lui a detaliat ce s-a întâmplat
