BANCUL ZILEI | „Mărie, ai pus sare în ciorbă?”

Este un nou început de săptămână și cu toții ne-am revenit după minivacanța de 1 mai, unde am avut timp pentru relaxare. Sperăm că glumele au fost cu voi și au întreținut atmosfera. Astăzi vă propunem câteva bancuri care vă vor aduce zâmbetul pe buze.
– Mărie, ai pus sare în ciorbă?
– Da, am pus și eu și mama…
– Apoi, pun și eu și mâncaţi-o voi!
Un turist japonez aterizează pe aeroportul Otopeni. Ia un taxi din fața aeroportului și se îndreaptă spre București. Când ies pe DN 1, o motocicletă îi depășește în mare viteză.
– Moto Kawasaki, foarte rapidă. Made in Japan! îi spune el șoferului.
Merg în continuare, peste câteva minute o mașină trece ca o furtună pe lângă ei.
– Auto Toyota, foarte rapidă. Made in Japan! spune japonezul din nou, mândru.
Ajung la Inter:
– 120 euro, îi cere șoferul.
– O-la-la! Foarte scump!!!
Șoferul ăi raspunde:
– Mașină de taxat, foarte rapidă. Made in Japan!
O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…
-Vreau ca soțul să mă privească doar pe mine…
-Eu să fiu unica din viața lui…
-Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…
-Când se ridică, să fiu primul lucru pe care îl apucă…
-Să nu mă lase niciodată singură, nici când merg la baie…
-Să călătorească întotdeauna cu mine…
-Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…
-Să nu mă lase niciodată-n pace și să mă ia oriunde cu el…
Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.
Un alpinist neasigurat stătea să cada de pe un perete de stanca. Abia se mai ținea cu o mana deasupra hăului. Se uita la cer și striga disperat:
– Doamne, e cineva acooolooo? Se aude o voce grava:
– Da, fiule!
– Ce să fac, să nu mă zdrobesc de pământ?
– Roagă-te să–ți fie iertate păcatele și desprinde-te de stanca fară teama.
Se gândește puțin alpinistul, apoi stiga iar:
– Altcineva mai e acolo?
