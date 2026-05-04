Bancul începutului de săptămână | Culmea emoțiilor

De: Denisa Crăciun 04/05/2026 | 16:41
Este luni, iar cel mai bun mod de a întâmpina o nouă săptămână este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Poți să fii îndrăgostit până peste urechi… nimic nu-ți face inima să bată mai tare decât următoarea frază:

„Permisul și talonul, vă rog…”

Alte glume haioase

Turistul japonez

Un turist japonez aterizează pe aeroportul Otopeni. Ia un taxi din fața aeroportului și se îndreaptă spre București. Când ies pe DN 1, o motocicletă îi depășește în mare viteză.
– Moto Kawasaki, foarte rapidă. Made in Japan! îi spune el șoferului.
Merg în continuare, peste câteva minute o mașină trece ca o furtună pe lângă ei.
– Auto Toyota, foarte rapidă. Made in Japan! spune japonezul din nou, mândru.
Ajung la Inter:
– 120 euro, îi cere șoferul.
– O-la-la! Foarte scump!!!
Șoferul ăi raspunde:
– Mașină de taxat, foarte rapidă. Made in Japan!

Alpinistul

Un alpinist neasigurat stătea să cada de pe un perete de stanca. Abia se mai ținea cu o mana deasupra hăului. Se uita la cer și striga disperat:
– Doamne, e cineva acooolooo? Se aude o voce grava:
– Da, fiule!
– Ce să fac, să nu mă zdrobesc de pământ?
– Roagă-te să–ți fie iertate păcatele și desprinde-te de stanca fară teama.
Se gândește puțin alpinistul, apoi stiga iar:
– Altcineva mai e acolo?

Bulă și Bubulina în concediu

– Bulă, ați stabilit deja: unde vă petreceți concediul de vară?
– Da, am vorbit cu Bubulina și am găsit o super-ofertă.
– Unde?
– La vreo 2.500 de kilometri de Insulele Canare.
– Nu îmi dau seama, Bulă. Unde, mai exact?
– La țară, la socrii mei.

Bulă sună la o agenție de turism
– Bună ziua! Organizați ceva excursii în Egipt?
– Da, desigur!…
– Spuneți-mi, vă rog, ce stațiuni balneare sunt acolo?
– Sharm-Eli, Hurgada, Taba, Nuveiba.
– Stop! Nuveiba! Nuveiba sună foarte bine!
– Când ați dori să plecați?
– A, nu! Nu plec nicăieri! V-am sunat pentru că rezolv integrame!

Cele 3 zodii care au noroc la bani în mai 2026. Oportunități profesionale și beneficii neașteptate!
Vedeta TV a murit din cauza unei supradoze. A fost găsită fără suflare într-un centru social
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 5 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Cu cât erau plătiți concurenții de la „Puterea Dragostei”, de fapt. Răzvan Kovacs a recunoscut tot
TEST IQ | Identificați 3 diferențe între bibliotecara din dreapta și cea din stânga!
Municipiul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000€ acum, în luna mai 2026
