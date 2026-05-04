Este luni, iar cel mai bun mod de a-ți începe săptămâna este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un test IQ interesant. Tot ce trebuie să faci este să găsești cele trei diferențe între biblioteca din dreapta și cea din stânga.

Testele IQ sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura inteligența unei persoane. Ele se găsesc la un click distanță și sunt sub diverse forme. Cele mai cunoscute în mediul online sunt cele de tipul diferențe, numere sau cuvinte lipsă, iluzii optice și multe altele. De asemenea, pe lângă rolul principal pe care îl au, acestea sunt menite să îți antreneze mintea, dar într-un mod distractiv. Ele îți testează abilitatea vizuală, memoria, concentrarea și spontaneitatea. Tot ce trebuie să faci pentru a rezolva acest exercițiu este să privești cu atenție imaginea și să identifici cele trei diferențe. Crezi că te descurci?

TEST IQ | Identificați 3 diferențe între bibliotecara din dreapta și cea din stânga!

Ziua de luni vine așa cum te-am obișnuit: cu teste care îți pun la încercare IQ-ul. Cu ajutorul acestui test îți vei putea verifica abilitatea vizuală, memoria și nu numai. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu, trebuie să găsești deosebirile în 43 de secunde. Chiar dacă pare ușor, un moment de neatenție te poate deconcentra și vei putea fi pus în dificultate. Trebuie să identifici cele trei diferențe între cele două biblioteci. Hai să vedem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit din prima să găsești deosebirile: Felicitări! Pentru cei care nu le-au identificat, CANCAN.RO le va da răspunsul corect. Una dintre diferențe este la primul raft, cel de sus. Mai exact, a doua carte, în imaginea din stânga este de culoare albastră, iar în imaginea din dreapta este de culoare roșie. A doua deosebire este la cartea din mâna femeii. În fotografia din stânga are o singură etichetă, iar cea din dreapta are două. Ultima diferență este la poziționarea roții din stânga.

Testele IQ se regăsesc și sub alte forme, precum teste de logică, diferențe, identificarea unei greșeli, completarea numerelor sau cuvintelor și multe altele. Nivelul de inteligență este clasificat pe mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

