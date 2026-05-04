Cu cât erau plătiți concurenții de la „Puterea Dragostei”, de fapt. Răzvan Kovacs a recunoscut tot

Răzvan Kovacs, fost participant la „Puterea Dragostei”, a oferit recent detalii din culisele show-ului, dezvăluind aspecte mai puțin cunoscute despre experiența acestora. Emisiunea este cunoscută pentru relațiile de dragoste care se leagă între concurenți, reușind să ajungă la căsătorie și să-și întemeieze o familie.

În cadrul show-ului participă atât fete, cât și băieți, care locuiesc împreună într-o casă, având ocazia să se cunoască mai bine zi de zi. Interacțiunile constante, întâlnirile și provocările prin care trec contribuie la formarea unor conexiuni autentice sau, uneori, tensionate. Astfel că imaginea pe care o arată este una foarte important, atât între ei, cât și pentru telespectatorii care îi urmăresc zilnic din fața micilor ecrane.

Ce bani primeau concurenții la Puterea Dragostei

Răzvan Kovacs a vorbit deschis despre modul în care erau gestionate ținutele vestimentare pe parcursul filmărilor, contrar așteptărilor multora dintre telespectatori. Declarațiile sale scot la lumină presiunea din spatele aparițiilor zilnice, dar și dorința participanților de a se prezenta cât mai bine. Ei primeau bani din partea producției ca să-și cumpere ținute în perioada în care erau în Istanbul, locul în care se filma emisiunea.

Deși hainele nu proveneau neapărat din branduri de lux, acestea reprezentau o parte importantă a imaginii concurenților, iar acesta a ales să le ofere mai departe, în loc să le abandoneze după încheierea emisiunii.

„În emisiunile astea, în Puterea Dragostei, primeai bani ca să-ți cumperi haine. Ei nu îți asigurau ținutele, primeai bani și trebuia să-ți cumperi haine. Ca să te îmbraci diferit 7 zile în fiecare săptămână, trebuia să cumperi multe haine. Adică aveam multe haine. Chiar dacă nu erau vreun brand, am vrut să le dau, nu să le las acolo”, a spus Răzvan Kovacs.

