Municipiul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000€ acum, în luna mai 2026

Prețurile pieței imobiliare din România sunt în continuă creștere. Din acest motiv, tot mai mulți români întâmpină dificultăți atunci când decid să devină proprietari. Foarte puțini tineri își permit să cumpere o casă sau chiar să acopere costul unui credit imobiliar. Totuși, un anunț publicat pe o platformă de vânzare-cumpărare a impresionat românii. Costul unei garsoniere este neașteptat.

Cumpărarea unei proprietăți poate fi o bătaie de cap și asta din cauza prețului ridicat din ultima perioadă. Cu toate acestea, un anunț de pe un site dedicat imobiliarelor a surprins internauții. O garsonieră din România a fost pusă la vânzare la un cost mult mai mic față de cel obișnuit. Blocul a fost construit în anul 1970, iar imobilul este gata de utilizare.

Unde se află garsoniera pusă la vânzare

Un anunț neașteptat vine în ajutorul celor care își caută un imobil. În luna mai 2026, este destul de greu să cumperi un apartament, mai ales în orașele mari precum București, Cluj, Brașov sau Iași. De aceea, mulți tineri și nu numai preferă să se reorienteze spre locuri mai puțin aglomerate. Hunedoara, de exemplu, pune la dispoziție o garsonieră de doar 6.000 de euro, adică cu un cost mult mai mic față de cele care sunt pe piață în momentul de față.

Anunțul a fost publicat de o agenție imobiliară pe o platformă specială și prezintă locuința ca fiind gata de utilizare. Blocul a fost ridicat în anul 1970 și este un ansamblu de apartamente. Proprietatea a mai fost locuită anterior și se vinde la licitație, mai exact se vinde dreptul de nuda proprietate. Apartamentul este situat la parter, într-un bloc cu patru etaje. Din acest motiv, nu beneficiază de lift. În plus, aspectul imobilului, cel exterior este într-o stare medie. Pereții sunt realizați din cărămidă, iar finisajele exterioare constau în tencuieli discuite decorative cu zugrăveli pe fațadele exterioare.

De asemenea, clădirea are un acoperiș tip terasă. Tâmplăria exterioară este realizată din profile PVC prevăzute cu geamuri termoizolante. Cu toate acestea, ușa de la intrare este din lemn. Un lucru important menționat și în anunț este că imobilul dispune de o suprafață totală utilă de 11 metri pătrați.

