Orașul din România în care un apartament cu 4 camere se vinde cu doar 25.000 euro acum, în aprilie 2026

De: Andreea Stăncescu 16/04/2026 | 17:56
În România încă mai există locuințe la prețuri accesibile, însă nu în marile orașe, unde piața imobiliară a devenit tot mai scumpă în ultimii ani. În schimb, în localitățile mai mici, ofertele pot fi surprinzătoare, iar un exemplu vine din Petrila, unde un apartament spațios cu patru camere este scos la vânzare la un preț de doar 25.000 de euro.

Locuința se află în Petrila, județul Hunedoara, într-un bloc din cărămidă, la etajul 4, cu acoperiș, și are o suprafață utilă de peste 73 de metri pătrați. Apartamentul este compartimentat generos și oferă un potențial ridicat pentru cei dispuși să investească în renovare.

O parte dintre încăperi sunt deja modernizate, precum holul de la intrare, bucătăria și una dintre camere, în timp ce restul spațiilor necesită îmbunătățiri, oferind viitorului proprietar libertatea de a le amenaja după propriul gust.

Bucătăria este complet renovată și are inclusiv legătură la horn, ceea ce permite instalarea unei sobe sau a unui șemineu, un avantaj important pentru confortul termic. Alte camere sunt fie parțial renovate, fie pregătite pentru lucrări, iar baia principală este deja amenajată pentru montarea faianței. De asemenea, apartamentul dispune de un balcon deschis, de unde se poate admira priveliștea către Masivul Parâng.

Sursa foto: OLX

Un alt punct forte îl reprezintă amplasarea. În apropiere se află stații de transport în comun, magazine, farmacii și piața locală, toate la distanțe ușor de parcurs pe jos. Pentru familii, zona oferă acces rapid la grădiniță, școală și liceu, iar pentru relaxare există un parc chiar peste drum. În plus, stațiunea montană Parâng se află la aproximativ 20 de minute cu mașina, fiind ideală pentru escapade în natură.

Apartamentul este dotat cu utilități de bază, având gaz, apă și curent și beneficiază de tâmplărie termopan aproape integral. Chiar dacă nu are centrală proprie, construcția din cărămidă asigură o bună izolare și menține căldura în interior.

