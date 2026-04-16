Cât costă un bloc întreg, în București? Clădirea se află în centrul Capitalei

Pentru cei care dispun de bugete generoase și urmăresc investiții de amploare, piața imobiliară vine cu o ofertă neobișnuită: un întreg bloc este disponibil spre vânzare în centrul Capitalei. Construit în anul 1994, imobilul reunește 50 de apartamente și include, în plus, cinci spații comerciale, ceea ce îl transformă într-o oportunitate atractivă pentru investitori.

O oportunitate rară de investiție își face loc pe piața imobiliară din centrul Capitalei. Un bloc întreg, care include zeci de apartamente și mai multe spații comerciale, a fost scos la vânzare.

„Este o proprietate ideală pentru cei care caută o investiție pe termen mediu-lung prin păstrarea chiriașilor, reînchiriere în regim hotelier sau prin revânzarea apartamentelor și spațiilor individuale”, este precizat în anunțul de vânzare.

Care este prețul imobilului scos la vânzare

Blocul are nu mai puțin de nouă etaje și cuprinde 16 apartamente cu patru camere, fiecare de aproape 90 de metri pătrați, 16 apartamente cu trei camere, de aproximativ 72 de metri pătrați și 16 garsoniere de 40 de metri pătrați.

La ultimul etaj se regăsesc încă două apartamente spațioase, de câte 202 metri pătrați fiecare. De asemenea, parterul deține cinci spații comerciale, inclusiv un restaurant cu terasă. În prezent, toate apartamentele și spațiile sunt închiriate. Asta înseamnă că viitorul proprietar ar putea beneficia de venituri pe termen lung.

Imobilul este scos la vânzare pentru 12,5 milioane de euro și poate fi cumpărat exclusiv integral, fără posibilitatea de a achiziționa separat apartamentele sau spațiile comerciale, conform imobiliare.ro.

