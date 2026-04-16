Acasă » Știri » Cât costă un bloc întreg, în București? Clădirea se află în centrul Capitalei

De: Elisa Tîrgovățu 16/04/2026 | 15:01
Pentru cei care dispun de bugete generoase și urmăresc investiții de amploare, piața imobiliară vine cu o ofertă neobișnuită: un întreg bloc este disponibil spre vânzare în centrul Capitalei. Construit în anul 1994, imobilul reunește 50 de apartamente și include, în plus, cinci spații comerciale, ceea ce îl transformă într-o oportunitate atractivă pentru investitori.

O oportunitate rară de investiție își face loc pe piața imobiliară din centrul Capitalei. Un bloc întreg, care include zeci de apartamente și mai multe spații comerciale, a fost scos la vânzare.

„Este o proprietate ideală pentru cei care caută o investiție pe termen mediu-lung prin păstrarea chiriașilor, reînchiriere în regim hotelier sau prin revânzarea apartamentelor și spațiilor individuale”, este precizat în anunțul de vânzare.

Sursa foto: Pexels

Care este prețul imobilului scos la vânzare

Blocul are nu mai puțin de nouă etaje și cuprinde 16 apartamente cu patru camere, fiecare de aproape 90 de metri pătrați, 16 apartamente cu trei camere, de aproximativ 72 de metri pătrați și 16 garsoniere de 40 de metri pătrați.

La ultimul etaj se regăsesc încă două apartamente spațioase, de câte 202 metri pătrați fiecare. De asemenea, parterul deține cinci spații comerciale, inclusiv un restaurant cu terasă. În prezent, toate apartamentele și spațiile sunt închiriate. Asta înseamnă că viitorul proprietar ar putea beneficia de venituri pe termen lung.

Imobilul este scos la vânzare pentru 12,5 milioane de euro și poate fi cumpărat exclusiv integral, fără posibilitatea de a achiziționa separat apartamentele sau spațiile comerciale, conform imobiliare.ro.

CITEȘTE ȘI: Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de metri pătrați

Cel mai ieftin oraș din România: Un apartament cu 3 camere costă doar 15.000 euro acum, în februarie 2026
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fiul lui Kamara a făcut primii pași după ultima operație. Cum se simte băiețelul
Știri
Fiul lui Kamara a făcut primii pași după ultima operație. Cum se simte băiețelul
Schimbări pe litoralul românesc. Ce se întâmplă cu șezlongurile
Știri
Schimbări pe litoralul românesc. Ce se întâmplă cu șezlongurile
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Mediafax
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
Gandul.ro
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare țeapă pe care am luat-o”
Adevarul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a...
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua...
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie care stagnează
Mediafax
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie...
Parteneri
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Izvorul Tămăduirii 2026, ziua în care apa face minuni! Ce trebuie să faci ca să ai noroc și sănătate tot anul
Click.ro
Izvorul Tămăduirii 2026, ziua în care apa face minuni! Ce trebuie să faci ca să...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan...
Armă nouă la mare adâncime: China poate lăsa acum lumea fără internet
Promotor.ro
Armă nouă la mare adâncime: China poate lăsa acum lumea fără internet
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
go4it.ro
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
Gandul.ro
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fiul lui Kamara a făcut primii pași după ultima operație. Cum se simte băiețelul
Fiul lui Kamara a făcut primii pași după ultima operație. Cum se simte băiețelul
Schimbări pe litoralul românesc. Ce se întâmplă cu șezlongurile
Schimbări pe litoralul românesc. Ce se întâmplă cu șezlongurile
Teo Trandafir și Ilinca Vandici au reacționat la povestea Mihaelei Rădulescu: „Mi s-a făcut pielea ...
Teo Trandafir și Ilinca Vandici au reacționat la povestea Mihaelei Rădulescu: „Mi s-a făcut pielea de găină”
Dana Roba nu se oprește! După ce a făcut-o praf pe Ema Oprișan, l-a luat în vizor și pe Răzvan ...
Dana Roba nu se oprește! După ce a făcut-o praf pe Ema Oprișan, l-a luat în vizor și pe Răzvan Kovacs: „Ce să vezi la el? E și urât, și sărac”
Povești neștiute cu Mircea Lucescu. Gesturile caritabile care l-au făcut iubit în toată lumea
Povești neștiute cu Mircea Lucescu. Gesturile caritabile care l-au făcut iubit în toată lumea
Primele imagini de la înmormântarea lui David. Tânărul care s-a stins pe locul din dreapta în BMW-ul ...
Primele imagini de la înmormântarea lui David. Tânărul care s-a stins pe locul din dreapta în BMW-ul din Snagov a fost condus pe ultimul drum
Vezi toate știrile