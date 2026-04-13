Acasă » Știri » Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de metri pătrați

De: Denisa Crăciun 13/04/2026 | 17:12
În anul 2026 este din ce în ce mai greu să îți cumperi o casă. Sumele cresc pe zi ce trece. Cu toate acestea, un anunț de pe o platformă de vânzare-cumpărare prezintă o casă scoasă la vânzare cu un preț incredibil de mic.

Scumpirile din ultimul timp fac pentru români să fie din ce în ce mai greu să își poată achiziționa o locuință. Mulți tineri și familii tinere fie stau cu chirie, fie în casa părintească pentru că nu își permit o casă cu banii jos, iar în unele cazuri nici cu ajutorul unui credit bancar. Totuși, pe OLX, o platformă dedicată anunțurilor de tipul vânzare-cumpărare apare un anunț cu o propunere inedită pentru doritorii unei proprii case. Un anunț publicat arată că există o casă tradițională care se vinde cu doar 7.000 de euro.

Unde se află casa scoasă la vânzare

În ultimii ani piața imobiliară din România a fost grav afectată. Puțini sunt cei care își permit să devină proprietari. Cu toate acestea, un anunț de pe OLX poate fi un prilej bun pentru cei care își doresc o locuință. Într-o localitate din Brăila se situează această casă scoasă la vânzare cu prețul de 7.000 de euro. Proprietarul a postat anunțul în data de 23 martie și a specificat că prețul este unul fix și că își dorește seriozitate de la viitorii potențiali cumpărători.

Terenul pe care este situată locuința are 1.900 de metri pătrați. Suprafața utilă a casei este de 320 de metri pătrați și pune la dispoziție patru sau mai multe camere, în funcție de cum va renova noul proprietar. De asemenea, nu este locuită și necesită reparații în interior după bunul plac.

Totodată, nu este singurul anunț de acest fel. Pe site sunt mai multe case sau apartamente bătrânești scoase la vânzare la un preț bun. De exemplu, o casă din Teleorman care trebuie renovată și are o suprafață utilă de 1.723 metri pătrați costă 11.000 de euro, preț negociat. Un alt anunț prezintă o casă din Buzău cu trei camere disponibile la prețul de 9.999 de euro. Tot în Brăila, în data de 20 martie, a fost scoasă la vânzare o casă cu prețul de 40.000 de euro, însă aceasta este mobilată complet, deci nu necesită modificări.

Tags:

Recomandarea video

