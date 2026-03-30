Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați

De: David Ioan 30/03/2026 | 19:01
Localitățile rurale din România continuă să atragă atenția celor care caută proprietăți accesibile, fie pentru a se muta la țară, fie pentru a investi într-o casă de vacanță. Într-o perioadă în care prețurile imobiliare cresc constant în marile orașe, există încă zone în care o casă bătrânească poate fi cumpărată cu o sumă surprinzător de mică.

Un astfel de exemplu vine din comuna Grebănu, unde o locuință tradițională, împreună cu un teren generos de 1100 de metri pătrați, este scoasă la vânzare pentru doar 9.999 de euro.

Oferta se remarcă prin prețul extrem de redus raportat la suprafața terenului, dar și prin faptul că proprietatea include o casă veche, specifică zonelor rurale din Buzău. Locuința are aproximativ 50 de metri pătrați utili și este compartimentată în trei camere.

Deși nu este mobilată sau utilată, aceasta oferă o bază solidă pentru renovare, fiind potrivită pentru cei care își doresc să restaureze o casă tradițională sau să o transforme într-o locuință modernă, păstrând farmecul arhitecturii de altădată.

Comuna Grebănu este cunoscută pentru liniștea specifică satelor din zona de câmpie și pentru comunitatea restrânsă, unde ritmul vieții este mult mai relaxat decât în mediul urban.

Accesul la terenuri mari, la prețuri accesibile, reprezintă unul dintre principalele motive pentru care tot mai mulți români se orientează către astfel de localități. În plus, apropierea de orașe precum Râmnicu Sărat sau Buzău face ca zona să fie atractivă și pentru cei care lucrează în mediul urban, dar preferă să locuiască într-un spațiu mai aerisit.

Proprietatea scoasă la vânzare poate reprezenta o oportunitate atât pentru cei care caută o locuință permanentă, cât și pentru cei interesați de o casă de vacanță sau de o investiție pe termen lung.

Terenul de 1100 de metri pătrați permite extinderea construcției, amenajarea unei grădini, a unei livezi sau chiar a unei mici gospodării. În contextul în care tot mai mulți români caută să se reorienteze către un stil de viață mai simplu și mai apropiat de natură, astfel de oferte devin tot mai căutate.

Prețul de 9.999 de euro este unul rar întâlnit pe piața imobiliară actuală, iar interesul pentru astfel de proprietăți este în creștere. Pentru cei care își doresc să achiziționeze o casă la țară fără a investi sume mari, comuna Grebănu poate fi o opțiune demnă de luat în calcul.

