Cum se menține Nicoleta Luciu în formă, la 45 de ani. Ce alimente consumă zilnic

De: Denisa Crăciun 15/05/2026 | 06:20
Nicoleta Luciu are 45 de ani. Cu toate acestea, arată mai bine ca niciodată. Pentru că a fost întrebată de foarte multe ori care este secretul unei siluete perfecte, fosta actriță a dezvăluit pe rețelele de socializare care este dieta pe care o urmează cu strictețe.

Nicoleta Luciu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbizul românesc. Aceasta a devenit cunoscută datorită rolurilor de succes pe care le-a interpretat, însă ulterior a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să se dedice familiei. După mai mulți ani de absență în fața publicului, vedeta și-a creat propriul podcast, dar s-a concentrat și pe relația pe care o are cu fanii săi. Curioși, urmăritorii ei au întrebat-o cum reușește să se mențină, iar ea a dezvăluit dieta care a ajutat-o să aibă un trup de invidiat.

Nicoleta Luciu a fost și este în continuare un simbol al feminității. Deși a ajuns la vârsta de 45 de ani, se menține în formă. Aceasta a explicat într-un live pe TikTok care este secretul ei. Vedeta a mărturisit că își calculează mesele în funcție de greutatea sa, pentru a se asigura că mănâncă în cantități potrivite.

În plus, aceasta a mai spus că preferă să consume adesea salată de varză fără ulei, iar între orele 16:00 și 17:00 a transmis că recomandă tuturor să mănânce ciorbe sau supe făcute doar din carne și legume. Astfel, fosta actriță a reușit să găsească echilibrul perfect pentru un stil de viață sănătos și echilibrat.

Micul dejun și prânzul, greutatea ta x2, un singur fel de proteină și restul salată. După care la masa de prânz ai greutatea ta x2, atâta proteină să ai la masă, restul salată. Pentru a accelera slăbitul, la masa de prânz și la masa de seară să bagi salată de varză, dar fără ulei, a declarat Nicoleta Luciu pe TikTok.

Cu ce s-a ocupat Nicoleta Luciu înainte să devină actriță

Deși părea că asta și-a dorit de mică, ei bine lucrurile nu au fost așa. Înainte de a deveni celebră, Nicoleta Luciu era asistent medical. Aceasta își dorea să aibă o carieră în medicină, însă viața a avut alte planuri cu ea, astfel că a ajuns imaginea mai multor branduri, a jucat în mai multe filme, dar a pozat de patru ori într-o revistă pentru adulți.

