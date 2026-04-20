Cum arăta Nicoleta Luciu în tinerețe? Era asistentă la Terapie Intensivă, la doar 20 de ani

Nicoleta Luciu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate figuri din showbizul românesc. Înainte de a renunța la lumina reflectoarelor pentru a se dedica familiei, ea a acumulat o experiență solidă în televiziune, fiind prezentă în numeroase proiecte de succes. Puțini își mai amintesc însă cum arăta vedeta la doar 20 de ani, înainte de a deveni celebră, o tânără naturală, cu trăsături delicate, care avea altă meserie.

La doar 20 de ani, Nicoleta Luciu lucra ca asistentă la Terapie Intensivă, o meserie solicitantă și plină de responsabilitate. Totuși, destinul ei avea să se schimbe radical, iar viața să o poarte într-o direcție complet diferită.

Cum arată Nicoleta Luciu înainte de a deveni celebră

Momentul decisiv a venit în 1999, când a câștigat titlul de Miss România, o experiență care i-a adus rapid notorietate. Chiar dacă ulterior a recunoscut că nu își dorise neapărat această reușită, succesul a propulsat-o în lumea showbizului. Nicoleta Luciu început să apară tot mai des în presă și a acceptat proiecte care i-au crescut popularitatea.

În paralel, a explorat și zona muzicală, făcând parte din trupe precum Alize și Laguna, pentru ca mai târziu să își continue cariera solo. Dorința de afirmare a dus-o și spre actorie, unde a reușit să obțină roluri în producții populare difuzate de Acasă TV, precum Inimă de țigan, Iubire și onoare și Regina.

În plan personal, Nicoleta Luciu este căsătorită cu Zsolt Csergo și are patru copii: Zsolt Jr. și tripleții Kim, Karoly și Kevin. În urmă cu mai mulți ani, a ales să se retragă din televiziune pentru a se concentra pe familie. În prezent, este moderatoarea unui podcast și își exprimă dorința de a reveni în televiziune, semn că pasiunea pentru acest domeniu nu a dispărut.

