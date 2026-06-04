Sabrina Voinea, acuzată că și-ar fi agresat iubitul. Conducerea Complexului Sportiv „Lia Manoliu”, primele declarații

Gimnasta Sabrina Voinea se află din nou în atenția publicului, după ce iubitul ei, Șerban Cotîrlan, a acuzat-o că ar fi devenit violentă cu el. Cazul a ajuns în vizorul autorităților, iar scandalul a adunat rapid reacții în mediul online. De asemenea, au fost făcute primele declarații oficiale.

Sabrina Voinea are 19 ani și este una dintre cele mai cunoscute gimnaste din țara noastră. Nu este prima dată când se află în centrul unui scandal, însă de această dată este vorba de unul pe plan personal. Iubitul ei, Șerban Cotîrlan a acuzat-o că l-a agresat în timp ce se aflau în sala de sport în care sportiva se antrenează. Acesta s-ar fi prezentat la Medicina Legală pentru a obține un certificat medico-legal. Reacțiile au apărut imediat, iar acum au apărut primele declarații din partea conducerii Complexului Sportiv „Lia Manoliu”.

Sabrina Voinea acuzată de iubit. Primele reacții

Sabrina Voinea, fata Cameliei Voinea, a fost acuzată de iubitul ei, Șerban Cotîrlan, că l-ar fi agresat fizic. Potrivit primelor informații, totul s-a petrecut în incinta Complexului Sportiv „Lia Manoliu”, acolo unde cei doi se antrenează. Acesta susține că ea a devenit agresivă în momentul în care el a refuzat o ieșire în oraș. Tânărul s-ar fi prezentat la Medicina Legală de unde își dorește să obțină un certificat medico-legal.

La scurt timp, au apărut și primele declarații din partea conducerii sălii sportive. Florin Oancea susține că a aflat despre situație, însă spune că niciunul angajat nu a fost martor la cele întâmplate.

Referitor la incidentul dintre Sabrina și Serban,am luat cunoștință de existența lui, însă precizez că niciun angajat al instituției noastre nu a asistat la desfășurarea acestuia. De asemenea, menționez că incidentul nu a avut loc în unitatea noastră de cazare și nici în sala de pregătire aflată în administrarea noastră. Pentru informații suplimentare, vă recomand să vă adresați direct persoanelor implicate, întrucât nu dețin alte detalii relevante. Totodată, voi transmite o informare și către Agenția Națională pentru Sport, a transmis Florin Oancea.

Potrivit comunicatului transmis de poliție în data de 3 iunie, că un tânăr de 19 ani a reclamat că ar fi fost agresat de partenera sa. Oficialii spun că, pe fondul unui conflict spontan, ea l-ar fi lovit cu palmele și pumnii la nivelul membrelor superioare.

La data de 3 iunie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 9 Poliție au fost sesizați, prin plângere, de către un tânăr, în vârstă de 19 ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în incinta unui complex sportiv din Sectorul 2, ar fi fost agresat fizic de către o tânără de 19 ani. În fapt, pe fondul unui conflict spontan, tânăra ar fi agresat fizic persoana în cauză, în sensul că ar fi lovit-o cu palmele și pumnii la nivelul membrelor superioare. Persoanei vătămate i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2024, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecție extins, însă aceasta a refuzat luarea unei astfel de măsuri. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 9 Poliție pentru stabilirea situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun, au declarat ei.

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