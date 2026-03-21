Sabrina Voinea, bătaie ca-n filme cu o halterofilă. Scandalul monstruos a avut loc la Lia Manoliu, în fața tuturor

Sabrina Voinea este implicată într-un nou scandal de proporții! De această dată, gimnasta este protagonista principală și este acuzată că a pornit o bătaie ca-n filme la Complexul Sportiv Național Lia Manoliu. S-a păruit serios cu o halterofilă și a fost nevoie de intervenția mai multor persoane pentru a le despărți. De la ce a pornit întreg conflictul?

Sabrina Voinea este una dintre cele mai talentate și promițătoare gimnaste din România, însă în ultimul timp aceasta a fost implicată în mai multe situații controversate. După Campionatele Mondiale de anul trecut, Denisa Golgotă a sugerat public că Sabrina Voinea ar beneficia de un tratament preferențial în cadrul echipei naționale. Ulterior a urmat divorțul cu scandal al mamei sale, iar acum gimnasta a pornit ea un scandal de proporții.

Sabrina Voinea, bătaie ca-n filme cu o halterofilă

Acum, Sabrina Voinea este protagonista unui nou scandal de proporții. Se pare că gimnasta a pornit o bătaie ca-n filme la Complexul Sportiv Național Lia Manoliu, în văzul tuturor. Gimnasta ar fi avut un schimb de replici acid cu o halterofilă, iar de aici a mai fost doar un pas până la o bătaie în toată regula.

Cele două sportive s-au păruit bine, iar alte colege au intervenit să le despartă. Însă, înverșunarea a fost mare, iar în cele din urmă a fost nevoie de intervenția personalului pentru a sparge bătaia și a le liniști pe sportive. Totul s-a întâmplat în restaurantul hotelului din cadrul Complexul Sportiv Național Lia Manoliu.

„Nu știu exact de la ce s-au luat, pentru că nu eram suficient de aproape pentru a le auzi. Dar am auzit gălăgie la un moment dat și am ieșit să văd ce se petrece. S-au păruit ca în filme! Palme, tot ce trebuie. Apoi a intervenit colega Sabrinei, nu știu cum o cheamă. Melisa… (n.r. – Orzacai). Dar imediat s-a băgat și o a doua fată de la haltere și a ieșit bătaie. Colega Sabrinei a luat palme serioase. Mi-au spus cei care au asistat de la început la scenă că Sabrina Voinea a făcut-o «grasă» pe fata de la haltere, aia a ripostat și așa s-a ajuns la zgârieturi și altele. S-au băgat fetele de la bucătărie și le-au despărțit!”, a declarat un martor al conflictului.

Directorul Complexului Lia Manoliu, prima reacție după scandal

Întreg conflictul inițiat de Sabrina Voinea a fost confirmat și de către Directorul Complexului Lia Manoliu. Acesta nu a oferit prea multe detalii despre scandal, însă a precizat că se vor lua măsuri împotriva celor două sportive.

„Eu am fost în ședință până acum la ANS, cu domnul ministru, dar vă pot confirma că am fost informat de acest incident. Prea multe detalii nu vă pot da, pentru că de abia acum mă întorc la complex. Da, din câte am înțeles sunt două fete de la haltere cu două fete de la gimnastică, una fiind Sabrina Voinea. Dar de ce la ce a pornit conflictul nu aș ști să vă spun. Asta nu mi s-a comunicat. Acum fetele nu mai sunt în complex, mi s-a spus că au plecat. Nu a chemat nimeni Poliția. Conflictul nu a fost de durată. Eu am sunat deja la Federația de Haltere și am vorbit cu domnul președinte. Va ajunge și dânsul la complex și vom sta de vorbă. Eu, ca director al ”Lia Manoliu”, nu am ce să fac, pentru că ele nu sunt decât cazate la noi. Dar o să vorbesc și cu conducerea Federației de Gimnastică. Vedem la ce concluzie ajungem. Atât vă pot spune deocamdată!”, a declarat Florin Oancea, directorul Complexului Lia Manoliu.

Foto: Instagram