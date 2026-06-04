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Sabrina Voinea, acuzată că și-a lovit iubitul. Gimnastul Șerban Cotîrlan a mers la IML

De: Irina Vlad 04/06/2026 | 14:09
Sabrina Voinea, acuzată că și-a lovit iubitul. Gimnastul Șerban Cotîrlan a mers la IML
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După ce s-a păruit cu o componentă a lotului de haltere, Sabrina Voinea este din nou în centrul unui scandal. Gimnasta și-ar fi agresat iubitul, pe Șerban Cotîrlan, component al lotului masculin de gimnastică. 

Sabrina Voinea este din nou în centrul atenției în urma unei altercații cu iubitul ei, gimnastul Șerban Cotîrlan. Incidentul vine la doar câteva luni după ce tânăra s-ar fi luat la bătaie cu o halterofilă în restaurantul complexului „Lia Manoliu” din București – continuă să vezi AICI.

Sabrina Voinea și mama sa, Camelia Voinea/ sursă foto: social media

Sabrina Voinea ar fi avut un comportament agresiv față de Șerban Cotîrlan

Altercația dintre Sabrina Voinea și Șerban Cotîrlan ar fi avut loc tot în incinta complexului „Lia Manoiliu”, unde cei doi se antrenează. Potrivit unor martori care ar fi asistat la incident, între ei a izbucnit o ceartă după ce tânărul ar fi refuzat să își petreacă timpul liber împreună cu Sabrina Voinea.

Potrivit martorilor, după mai multe insistențe, gimnasta ar fi devenit agresivă verbal. Văzând că nu reacționează, ar fi început să îl lovească cu pumnii și palmele. Scenele ar fi avut loc în fața mai multor oameni, în recepția hotelului Sport, din incinta complexului. Cei doi ar fi părăsit hotelul continuând să ce certe.

„Îi tot reproșa că el nu vrea să stea împreună. Era spre după-amiază și probabil Sabrina dorea să își facă planuri împreună spre seară. Tânărul îi tot zicea că nu se poate. De aici a început. Sabrina a început să-l înjure, să-i arunce cuvinte urâte, iar când a văzut că el nu reacționează, a început să-l lovească.

I-a dat mai multe palme, pumni. Dădea mai mult la corp, nu la față. Chiar dacă erau oameni de față, ea nu s-a oprit din a-l înjura și lovi. Băiatul nu a ripostat, nu a împins-o pe Sabrina, nimic. S-a abținut. Apoi au ieșit din hotel și s-au îndepărtat”, spun martorii, potrivit Golazo.ro.

Șerban Cotîrlan, component al lotului masculin de gimnastică/ sursă foto: social media

Ulterior, cei doi ar fi revenit la hotel, iar Șerban ar fi încercat din nou să își ia lucrurile din cameră și să plece spre casă, moment în care Sabrina s-a opus. De data aceasta, la scene ar fi asistat și Camelia Voinea, mama gimnastei, care nu ar fi avut nicio reacție.

„După câteva ore, Șerban a făcut o nouă tentativă de a pleca spre casă, dar Sabrina s-a opus din nou. Palme, pumni, iar mama ei (n.r. – Camelia Voinea), care era de față, nu a intervenit deloc. La hotelul Sport și în incinta complexului Lia Manoliu există camere, așa că sunt probe video. Am înțeles de la colegii de sală ai lui Șerban că are urme pe corp, de la lovituri”, a mai spus martorul.

După altercație, Șerban Cotîrlan ar  fi depus plângere la poliție și ar fi mers la Institutul Național de Medicină Legală (IML): „A mers la IML (n.r. – Institutul Național de Medicină Legală), apoi a depus plângere la o secție de poliție. Nu vrea ca lucrurile să rămână așa. Așteaptă eliberarea certificatului medico-legal și apoi va vedea ce măsuri va lua”, a mai spus martorul care a asistat la cearta celor doi.

Florin Oancea, directorul complexului Lia Manoliu, locul unde gimnasta se antrenează, a confirmat incidentul dintre Sabrina și Șerban.

„Referitor la incidentul dintre Sabrina și Serban, am luat cunoștință de existența lui, însă precizez că niciun angajat al instituției noastre nu a asistat la desfășurarea acestuia. De asemenea, menționez că incidentul nu a avut loc în unitatea noastră de cazare și nici în sala de pregătire aflată în administrarea noastră.

Pentru informații suplimentare, vă recomand să vă adresați direct persoanelor implicate, întrucât nu dețin alte detalii relevante. Totodată, voi transmite o informare și către Agenția Națională pentru Sport. Nu am primit solicitări, până în acest moment, din partea Poliției pentru înregistrările video”, a spus directorul complexului Lia Manoliu.

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