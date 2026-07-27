Tânărul care „s-a îngălbenit ca Bart Simpson”. Medicii spun că simptomul nu trebuie ignorat

Un tânăr britanic, care a ajuns să aibă pielea atât de galbenă încât familia spune că semăna cu Bart Simpson, vorbește despre boala rară care i-a schimbat viața. Kieran Cooper, în vârstă de 25 de ani, a trecut recent prin al doilea transplant de ficat și speră că povestea lui îi va ajuta pe alții să recunoască simptomele atreziei biliare, o afecțiune rară care apare la nou-născuți.

Potrivit The Independent, Kieran Cooper s-a născut cu atrezie biliară, o boală care împiedică dezvoltarea normală a căilor biliare și poate provoca leziuni grave ale ficatului dacă nu este tratată la timp.

Boala care face pielea să se îngălbenească

Mama sa își amintește că, în copilărie, pielea fiului ei devenise atât de galbenă încât semăna cu Bart Simpson, celebrul personaj din serialul animat The Simpsons.

La doar șapte săptămâni de viață, Kieran a fost supus unei intervenții chirurgicale, însă aceasta nu a avut rezultatul sperat. Câteva luni mai târziu, pe când avea 11 luni, a primit primul transplant de ficat.

Timp de mai bine de un deceniu a dus o viață relativ normală, însă în 2014 au început să apară noi complicații. În 2023, medicii l-au inclus pe lista de așteptare pentru un al doilea transplant.

Man, 25, turned bright ‘Bart Simpson’ yellow after going to bed feeling unwell https://t.co/hWSVqFNAMr pic.twitter.com/HdRMP7O3Tw — LADbible (@ladbible) July 27, 2026

Tânărul vrea să tragă un semnal de alarmă asupra acestei afecțiuni

La începutul acestui an, starea sa de sănătate s-a deteriorat considerabil. Din cauza nivelului foarte ridicat de bilirubină, pielea i s-a îngălbenit puternic, iar familia spune că înfățișarea lui amintea de Bart Simpson.

Kieran a fost internat timp de cinci săptămâni la Queen Elizabeth Hospital din Birmingham, unde a primit un al doilea transplant de ficat.

Cooper a petrecut cinci săptămâni în spital înainte de a fi supus celui de-al doilea transplant de ficat, pe 28 februarie. Între timp, culoarea pielii sale a revenit la normal, însă recuperarea a fost una „dureroasă”, iar tânărul a fost nevoit să învețe din nou să meargă.

„Merg la spital o dată la șase săptămâni și va trebui să iau medicamente tot restul vieții. Mă bucur că sunt din nou pe drumul spre vindecare și sunt recunoscător că sunt în viață”, povestește el.

Mama lui Cooper, Kerry Cooper, în vârstă de 54 de ani și care lucrează în comerț, a declarat că întreaga experiență a fost „cumplită” pentru familie, deoarece s-a temut că acesta nu va supraviețui.

„Într-o zi nu se simțea bine, iar a doua zi dimineață m-am uitat la el și mi-am spus: «Doamne, este galben!» Am fost transportați de urgență la Birmingham cu o ambulanță, iar el a rămas internat acolo timp de cinci săptămâni. Pielea lui avea o nuanță gălbuie de câteva luni, dar situația s-a agravat cât timp era la Birmingham. Era galben, însă ajunsese să strălucească. Glumeam spunând că arăta ca Bart Simpson”, a povestit mama tânărului.

Potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), atrezia biliară este o afecțiune a căilor biliare care apare la nou-născuți. Boala rară se dezvoltă atunci când canalele care transportă bila de la ficat către vezica biliară nu se formează corespunzător și ajung să fie blocate. Printre simptome se numără icterul, iar în lipsa tratamentului afecțiunea poate provoca leziuni grave ale ficatului.

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