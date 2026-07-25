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Matty Healy, fostul iubit al lui Taylor Swift, s-a căsătorit cu modelul Gabriette Bechtel în secret

De: Irina Maria Daniela 25/07/2026 | 09:10
Matty Healy, fostul iubit al lui Taylor Swift, s-a căsătorit cu modelul Gabriette Bechtel în secret
Matty Healy, fostul iubit al lui Taylor Swift, s-a căsătorit cu modelul Gabriette Bechtel. Sursa foto: Instagram / Profimedia
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Matty Healy, solistul trupei britanice The 1975, și modelul Gabriette Bechtel s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii private organizate în Los Angeles. Află mai multe detalii!

Matty Healy s-a căsătorit cu Gabriette Bechtel

Cele două vedete s-au logodit în 2024, după doar nouă luni de relație. Nunta celor doi a avut pe 18 iulie într-un cadru restrâns, în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Printre invitați s-a numărat și artista Charli XCX.

Potrivit presei de peste Ocean, evenimentul a avut loc pe fosta proprietate a Madonnei din Hollywood Hills.

Cum s-au cunoscut Matty Healy și Gabriette Bechtel

Gabriette Bechtel, în vârstă de 28 de ani, și Matty Healy, de 37 de ani, au fost văzuți împreună pentru prima dată la câteva luni după ce artistul s-a despărțit de celebra Taylor Swift, care s-a căsătorit și ea luna aceasta cu Kylie Kelce. Cei doi au avut o relație de scurtă durată în anul 2023.

La vremea respectivă, presa titra că relația dintre Matty Healy și Taylor Swift a inspirat-o pe cântăreață să scrie mai multe piese de pe albumul „The Tortured Poets Department”.

Cum a anunțat Gabriette Bechtel logodna

În iunie 2024, Gabriette Bechtel a alimentat zvonurile despre logodnă pe rețelele sociale. Aceasta a publicat pe Instagram o fotografie în care purta un inel masiv cu diamant negru pe degetul inelar.

„Să te măriți cu The 1975 este foarte brat”, a scris vedeta la descrierea imaginii.

Ulterior, Denise Welch, mama lui Matty Healy și vedetă a emisiunii britanice „Loose Women”, a confirmat logodna într-un podcast.

Au respectat petrecerea burlacilor

Una dintre tradițiile pe care majoritatea americanilor le respectă este celebra petrecere a burlacilor. Pe internet au apărut imagini de la petrecerea burlacilor a lui Matty Healy. Artistul a urcat pe scenă alături de The 9075, o formație tribut dedicată trupei The 1975.

Gabriette Bechtel a publicat fotografii de la petrecerea „burlăcițelor” organizată în Las Vegas. Modelul a fost încătușat și urcat într-un avion de un bărbat costumat în polițist, într-un moment regizat pentru distracție. Aceasta mai apare alături de artista de burlesque Dita Von Teese, dansând cu un imitator al lui Elvis Presley și pozând printre bancnote false de 100 de dolari.

Cine este Gabriette Bechtel

Gabriette Bechtel este model și muzician, fiind solista și compozitoarea trupei punk rock Nasty Cherry, formație înființată de Charli XCX. Soțul acesteia, George Daniel, este bateristul trupei The 1975.

The 1975 este una dintre cele mai cunoscute trupe britanice din ultimul deceniu, cu hituri precum Chocolate, Somebody Else și Girls, potrivit BBC.

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