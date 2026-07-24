Brooke Mason este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată alături de soțul ei, Pedrum Lavassani

Creatoarea de conținut Brooke Mason este însărcinată cu primul ei copil și al soțului său, Pedrum Lavassani. Potrivit PEOPLE, sunt „mai emoționați decât pot exprima în cuvinte” pentru această nouă etapă din viața lor. Află detalii!

Brooke Mason este însărcinată

Brooke Mason, în vârstă de 29 de ani, și soțul ei, Pedrum Lavassani, de 30 de ani, au făcut marele anunț pe Instagram. Cei doi au publicat un clip video și un mesaj scurt, dar de efect:

„Cel mai mare vis al nostru a devenit realitate. Bebelușul va veni la începutul anului 2027”, este mesajul care însoțește imaginile video.

Influencerița din Atlanta, statul Georgia, a povestit în cadrul unui interviu că cei doi și-au dorit enorm să devină părinți. A fost visul lor cel mare despre care au discutat încă din primele luni ale relației.

Cum s-au cunoscut Brooke Mason și Pedrum Lavassani

Cei doi soți au studiat la Florida State University. S-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, după terminarea studiilor. Brooke Mason și Pedrum Lavassani susțin că legătura puternică dintre ei s-a simțit încă de la prima întâlnire romantică.

„Am petrecut ore întregi vorbind chiar de la prima noastră conversație și amândoi am simțit că există ceva special între noi”, a mărturisit Brooke Mason.

Chimia și sentimentele puternice i-au făcut pe cei doi să grăbească relația. După 6 luni de romantism, au decis să se mute împreună. La scurt timp după acest pas important, au mai făcut unul: au adoptat doi câini: Rue și Riley.

„Ani la rând ne-am imaginat cum va arăta această etapă a vieții noastre. Faptul că acum o trăim cu adevărat pare ireal. Îl iubim deja enorm pe acest copil și abia așteptăm să-l cunoaștem și să ne întemeiem familia”, au declarat cei doi.

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Cererea în căsătorie și nunta în Mexic

Brooke și Pedrum s-au logodit în 2023 și s-au căsătorit în Cabo San Lucas, Mexic. Primul lor copil este așteptat la începutul anului 2027. Creatoarea de conținut chiar a povestit cum a reușit să rămână însărcinată repede. A avut mare grijă șă-și monitorizeze perioadele delicate ale lunii.

„Pe măsură ce se apropia perioada în care trebuia să îmi vină menstruația, am avut un sentiment puternic că aceasta va fi luna în care voi rămâne însărcinată”, a povestit ea.

Iar, într-o dimineață, visul lor s-a împlinit: Brooke a făcut un test de sarcină și a aflat că va deveni mămică. A vrut să îi dea vestea soțului ei într-un mod special, dar emoțiile au fost prea mari.

„Am rezistat doar patru minute înainte să-i spun. Va fi primul nepot din ambele noastre familii, așa că au fost foarte multe lacrimi de bucurie. Este o zi pe care nu o vom uita niciodată”, a mărturisit Brooke, descriind acel moment drept unul dintre cele mai fericite din viața lor.

Cine este Brooke Mason

Brooke Mason este cunoscută pe TikTok și Instagram. Are peste un milion de urmăritori și publică materiale despre stilul ei de viață.

Înainte de a deveni creatoare de conținut, tânăra a fost expert contabil într-o firmă de profil timp de doi ani după absolvirea facultății. În timp, a decis că meseria nu i se potrivește și a devenit influencer.

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