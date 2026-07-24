Mama lui Dani Vicol a spus ce impresie i-a făcut Melek la prima întâlnire. Ce a surprins-o când a vazut-o

Patricia Esmeralda Mincă, cunoscută în mediul online drept Melek, a purtat o discuție sinceră cu fosta sa soacră. Mama lui Dani Vicol, bărbatul care și-a pierdut viața în urma accidentului provocat de Mario Iorgulescu, și-a deschis sufletul și a mărturisit care a fost prima ei impresie despre partenera fiului ei.

Melek se bucură de un succes absolut atât pe rețelele de socializare, acolo unde are numeroși urmăritori, cât și din punct de vedere profesional datorită localurilor pe care le deține. Aceasta a trecut printr-o dramă cumplită, atunci când soțul ei Dani Vicol, alături de care are un copil, a murit în urma unui tragic accident rutier.

Ea s-a pus pe picioare și deși au trecut aproape șapte ani, ea și mama regretatului partener se înțeleg de minune. În cadrul unei discuții publicate în mediul online, Marinela Vicol a recunoscut că nu a fost impresionată de Melek la început, ba mai mult, nu a crezut că ea este iubita lui Dani.

Mama lui Dani Vicol, despre Melek

Cele două au păstrat legătura, chiar și după dispariția lui Dani Vicol. Mai mult decât atât, se înțeleg foarte bine, fiind foarte apropiate. Totuși, relația lor nu a fost una atât de specială de la început. De curând, Melek a postat în mediul online o discuție cu fosta soacră, care aduce în prim-plan prima întâlnire dintre ele.

Melek i-a cerut Marinelei să fie sinceră cu ea, așa că mama lui Dani nu a stat pe gânduri și a răspuns fără ezitare. Aceasta a explicat că inițial a fost șocată de familia tinerei. În plus, ea a subliniat că în acea perioadă bruneta era în doliu, în urma decesului unchiului ei.

Prima dată mi-a fost așa…m-am gândit, zic Doamne, unde a venit copilul ăsta al meu, unde m-a adus. Nu puteam să cred. Dacă-ți aduci aminte erați și în doliu atunci, a început să povestească mama lui Dani Vicol.

Ulterior, ea a continuat și a spus că a observat o fată slabă, însă nu se aștepta ca ea să fie, de fapt, iubita fiului ei. De asemenea, ea a precizat în final că nu i-a plăcut atunci de Melek

Și te vedeam acolo pe tine, erai într-o canapea, dacă îți aduci aminte, mai în spate așa și tot așteptam să iasă fata. Să iasă fata și la un moment dat, am întrebat eu. Zic: Dar fata unde e? Și-mi aduc aminte că ai venit tu în drum spre mine, aveai o fustă de blugi mai lungă, dacă-ți aduci aminte, un maiou și foarte slabă. Deci, eu mă așteptam la o fată cum ești acum, de exemplu, ai înțeles? Mai…când te-am văzut așa slabă zic doamne, nu pot să cred că Dan al meu era mai mic. Sincer nu prea mi-a plăcut de ea prima dată, de ce să mint și să spun. Dar pe urmă cu timpul m-am obișnuit atât de tare cu ea, că n-aș fi dat-o pe nimeni, a spus Marinela Vicol.

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