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Mesajul bizar transmis de Mario Iorgulescu, aflat la clinică în Italia: ”Nu accept pe oricine”

De: Irina Vlad 22/07/2026 | 09:44
Mesajul bizar transmis de Mario Iorgulescu, aflat la clinică în Italia: ”Nu accept pe oricine”
Mario Iorgulesuc/ sursă foto: social media
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Mario Iorgulescu revine în atenția publicului cu un mesaj bizar. După ce în urmă cu doar câteva luni a fugit din clinica de recuperare în care era internat în Italia, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesionale de Fotbal, continuă să aibă apariții controversate. 

Mario Iorgulescu rămâne activ pe rețelele de socializare și continuă să transmită mesaje controversate din clinica de recuperare în care este internat, în Italia, după ce a fost diagnosticat cu mai multe probleme medicale grave. Nu de puține ori, acesta a avut mai multe intervenții și apariții haotice în spațiul public, cu o serie de afirmații sfidătoare, și chiar a fugit de mai multe ori din clinica unde era internat.

Mario Iorgulescu, mesaj bizar din clinica în care e internat

Recent, Mario Iorgulescu a transmis pe social media un mesaj celor care îi urmăresc activitatea din mediul online. Mesajul a fost însoțit de o fotografie în care pare a fi într-o vacanță, nicidecum într-o clinică de recuperare din Italia, unde avocații și familia acestuia susțin în continuare că se află sub tratament.

„Nu accept pe oricine pe pagina mea de Insta, ori ne cunoaștem, ori trebuie să fie un motiv bine întemeiat să ne cunoaștem. Vă pup oricum.”, a fost mesajul lui Mario Iorgulescu de pe TikTok.

sursă foto: social media

În luna mai 2026, Mario Iorgulescu a fost condamnat definitv la 8 ani și 8 luni de închisoare, în urma accidentului rutier provocat în septembrie 2019, pe șoseaua Chitilei din București, în care Dani Vicol, soțul lui Melek, a murit la doar 24 de ani.

Fiul lui Gino Iorgulescu a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă (pentru care a primit 7 ani de închisoare), infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (2 ani de închisoare) și lipsire de libertate în mod ilegal. Prin contopirea acestor pedepse au rezultat 7 ani de închisoare, la care se adaugă un spor de 1 an și 8 luni de închisoare – o treime din totalul celorlalte pedepse.

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