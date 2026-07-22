Acasă » Știri » Filmul tragediei din Mureș! Ce au făcut cei doi verișori înainte să se înece

Filmul tragediei din Mureș! Ce au făcut cei doi verișori înainte să se înece

De: Irina Vlad 22/07/2026 | 08:32
Filmul tragediei din Mureș! Ce au făcut cei doi verișori înainte să se înece
Filmul tragediei din Mureș! Ce au făcut cei doi verișori înainte să se înece/ sursă foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Anchetatorii refac filmul tragediei în care doi copii, o fată de 10 ani și un băiat de 11 ani, verișori, au murit înecați în râul Mureș. Bunicul celor mici a vorbit despre ultimele clipe din viața nepoților săi. 

Tragedia s-a produs în localitatea Cipău, județul Mureș. Cei doi verișori, o fată de 10 ani și un băiat de 11 ani, erau în grija bunicilor, deoarece părinții lor muncesc în altă localitate.

Doi copii și un bărbat, înecați în Mureș

Bunicul acestora susține că cei mici mergeau adesea în sat să cumpere dulciuri, iar de data aceasta, la întoarcere, s-au oprit să se scalde în apele Mureșului. Potrivit acestuia, fetița a fost cea care a intrat prima în apă, iar băiatul ar fi sărit în ajutorul ei. Din păcate, cei mici nu știau să înoate.

După mai bine de două ore de căutări salvatorii au reușit să aducă la mal trupurile copiilor – care se aflau în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor de a-i readuce la viață, cei mici nu au răspuns manevrelor de resuscitare, echipajele medicale declarând decesul la fața locului.

„Fetița s-a băgat în apă și băiețelul a sărit după ea să o salveze, eu altceva nu știu nimica decât atât. Copiii nu știu nici unul să înoate. Tot timpul mergeau în sat să își ia dulciuri, o mers în sat, au venit înapoi și s-au oprit la Mureș, nu știe nimeni nimic ce s-a întâmplat”, a spus bunicul copiilor pentru ȘtirileProTV.

Salvatorii chemați la locul tragediei au ajuns într-un timp record. Ei se aflau în zonă, la câțiva kilometrii distanță, unde au recuperat trupul neînsuflețit al unui bărbat venit din Cluj la pescuit. La fel ca în cazul copiilor, acesta a intrat în apele Mureșului să se răcorească și nu a mai ieșit la mal.

Au apărut imaginile video cu accidentul din Tulcea. Cum a murit Tatiana, femeia de pe bancă, într-o secundă

O femeie de 64 de ani a murit după ce s-a înecat cu un covrig. Polițiștii au încercat să o salveze prin manevra Heimlich

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Două explozii puternice la Brașov! Planul roșu de intervenție a fost activat
Știri
Două explozii puternice la Brașov! Planul roșu de intervenție a fost activat
Mesajul bizar transmis de Mario Iorgulescu, aflat la clinică în Italia: ”Nu accept pe oricine”
Știri
Mesajul bizar transmis de Mario Iorgulescu, aflat la clinică în Italia: ”Nu accept pe oricine”
Aliații arabi ai SUA își pierd RĂBDAREA. Trump, presat să lanseze o INVAZIE TERESTRĂ în Iran
Mediafax
Aliații arabi ai SUA își pierd RĂBDAREA. Trump, presat să lanseze o INVAZIE...
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat un comunicat de presă. Decizia Tribunalului o contrazice
Gandul.ro
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat...
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Laptele albastru, băutura plină de antioxidanți care a devenit virală. Ce beneficii are și cât de sănătoasă este de fapt
Adevarul
Laptele albastru, băutura plină de antioxidanți care a devenit virală. Ce beneficii are...
Volodimir Zelenski l-a demis pe comandantul-șef al Armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski. Cine îi ia locul
Digi24
Volodimir Zelenski l-a demis pe comandantul-șef al Armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski. Cine îi...
A scăpat de sub CONTROL în timpul testelor! Un agent autonom AI a COMPROMIS infrastructura Hugging Face
Mediafax
A scăpat de sub CONTROL în timpul testelor! Un agent autonom AI a...
Parteneri
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare seriale! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
S-a încins rău asfaltul! Sfaturile lui Mihai Albu, pe caniculă: „Exclus să ieșiți așa în oraș”
Click.ro
S-a încins rău asfaltul! Sfaturile lui Mihai Albu, pe caniculă: „Exclus să ieșiți așa în...
Pasagerul aproape aspirat în timpul unui zbor a povestit clipele prin care a trecut și reproșează echipajului că era paralizat de frică
Digi 24
Pasagerul aproape aspirat în timpul unui zbor a povestit clipele prin care a trecut și...
Trump anunță noua țintă de pe teritoriul Iranului: Muntele Târnăcopului, care adăpostește un complex nuclear. „Vom ataca foarte curând”
Digi24
Trump anunță noua țintă de pe teritoriul Iranului: Muntele Târnăcopului, care adăpostește un complex nuclear....
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
Promotor.ro
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
„Monstru” sub gheață: Ce a surprins o dronă în Groenlanda
go4it.ro
„Monstru” sub gheață: Ce a surprins o dronă în Groenlanda
Tot mai mult praf ajunge în Europa. Care este explicația?
Descopera.ro
Tot mai mult praf ajunge în Europa. Care este explicația?
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Go4Games
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat un comunicat de presă. Decizia Tribunalului o contrazice
Gandul.ro
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat un comunicat...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Două explozii puternice la Brașov! Planul roșu de intervenție a fost activat
Două explozii puternice la Brașov! Planul roșu de intervenție a fost activat
Mesajul bizar transmis de Mario Iorgulescu, aflat la clinică în Italia: ”Nu accept pe oricine”
Mesajul bizar transmis de Mario Iorgulescu, aflat la clinică în Italia: ”Nu accept pe oricine”
Mirela Vaida, replică vehementă după ce fanii i-au criticat comportamentul: „Da, sunt isterică!”
Mirela Vaida, replică vehementă după ce fanii i-au criticat comportamentul: „Da, sunt isterică!”
Vinicius Jr. a apelat la o intervenție estetică, iar rezultatul i-a lăsat mască pe fani: „Este ...
Vinicius Jr. a apelat la o intervenție estetică, iar rezultatul i-a lăsat mască pe fani: „Este alt om”
Test IQ pentru cei mai vigilenți | Cine este femeia care are mai mulți bani din imagine
Test IQ pentru cei mai vigilenți | Cine este femeia care are mai mulți bani din imagine
Ce să faci dacă ai pierdut cardul de sănătate. Cum poți merge la medicul de familie
Ce să faci dacă ai pierdut cardul de sănătate. Cum poți merge la medicul de familie
Vezi toate știrile