Filmul tragediei din Mureș! Ce au făcut cei doi verișori înainte să se înece

Anchetatorii refac filmul tragediei în care doi copii, o fată de 10 ani și un băiat de 11 ani, verișori, au murit înecați în râul Mureș. Bunicul celor mici a vorbit despre ultimele clipe din viața nepoților săi.

Tragedia s-a produs în localitatea Cipău, județul Mureș. Cei doi verișori, o fată de 10 ani și un băiat de 11 ani, erau în grija bunicilor, deoarece părinții lor muncesc în altă localitate.

Doi copii și un bărbat, înecați în Mureș

Bunicul acestora susține că cei mici mergeau adesea în sat să cumpere dulciuri, iar de data aceasta, la întoarcere, s-au oprit să se scalde în apele Mureșului. Potrivit acestuia, fetița a fost cea care a intrat prima în apă, iar băiatul ar fi sărit în ajutorul ei. Din păcate, cei mici nu știau să înoate.

După mai bine de două ore de căutări salvatorii au reușit să aducă la mal trupurile copiilor – care se aflau în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor de a-i readuce la viață, cei mici nu au răspuns manevrelor de resuscitare, echipajele medicale declarând decesul la fața locului.

„Fetița s-a băgat în apă și băiețelul a sărit după ea să o salveze, eu altceva nu știu nimica decât atât. Copiii nu știu nici unul să înoate. Tot timpul mergeau în sat să își ia dulciuri, o mers în sat, au venit înapoi și s-au oprit la Mureș, nu știe nimeni nimic ce s-a întâmplat”, a spus bunicul copiilor pentru ȘtirileProTV.

Salvatorii chemați la locul tragediei au ajuns într-un timp record. Ei se aflau în zonă, la câțiva kilometrii distanță, unde au recuperat trupul neînsuflețit al unui bărbat venit din Cluj la pescuit. La fel ca în cazul copiilor, acesta a intrat în apele Mureșului să se răcorească și nu a mai ieșit la mal.

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