Ce să faci dacă ai pierdut cardul de sănătate. Cum poți merge la medicul de familie

Doar pentru că ți-ai pierdut cardul de sănătate, nu înseamnă că nu mai poți să beneficiezi de servicii medicale. Cu toate că acest card este necesar la orice consultații și pentru orice servicii decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), există situații în care poți merge în continuare la medicul de familie sau la alte unități medicale, inclusiv până la emiterea unui card nou. Iată tot ce trebuie să faci dacă ai pierdut cardul de sănătate și pașii de urmat în continuare.

Ce să faci dacă ai pierdut cardul de sănătate

Dacă ai pierdut cardul de sănătate, nu trebuie să intri în panică. Poți să soliciți eliberarea unui card nou, iar procedura este relativ simplă. Tot ce trebuie să faci este să anunți pierderea cardului și să depui o cerere pentru emiterea unui duplicat.

Primul pas este să informezi Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) din județul în care ești asigurat că ai pierdut cardul.

Poți face acest lucru în mai multe moduri:

telefonic;

prin e-mail;

direct la sediul Casei de Asigurări de Sănătate.

Datele de contact ale fiecărei Case de Asigurări sunt disponibile pe site-ul CNAS și pe site-urile CAS județene.

După ce ai anunțat pierderea, trebuie să ceri eliberarea unui card duplicat.

Pentru aceasta vei avea nevoie de:

o cerere de eliberare a duplicatului;

cartea de identitate, în original și copie;

dovada plății contravalorii noului card.

Formularul de cerere poate fi obținut de la sediul CAS sau descărcat de pe site-ul instituției.

Cât costă un card de sănătate duplicat

Eliberarea unui nou card nu este gratuită. Contravaloarea cardului, în cuantum de 20,36 lei, se poate achita la casieria CASMB din Sediul Băneasa, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 7, sector 1, București. Plata se poate face la ghișeul CAS sau prin transfer bancar, în contul indicat de instituție. Sau în contul: RO18TREZ7005005XXX000131, CUI: 11629740, BENEFICIAR: CASMB, EXPLICAȚIA PLĂȚII: CV DUPLICAT CARD NAȚIONAL SĂNĂTATE.

După depunerea tuturor documentelor și achitarea taxei, Casa de Asigurări de Sănătate începe procesul de emitere a duplicatului.

De regulă, noul card este eliberat în aproximativ 30-60 de zile.

Până la primirea noului card, dacă ai nevoie de servicii medicale, este recomandat să informezi medicul de familie sau unitatea medicală despre situația ta și să verifici împreună cu Casa de Asigurări ce documente pot fi folosite temporar pentru validarea serviciilor medicale.

Asiguraților care solicită card duplicat li se eliberează Adeverința de înlocuire a cardului valabilă până la data emiterii cardului duplicat.

Cum poți merge la medicul de familie

Dacă ai pierdut cardul de sănătate și ai solicitat eliberarea unui duplicat, nu înseamnă că nu mai poți merge la medicul de familie. Chiar dacă emiterea noului card durează, în medie, aproximativ 30 de zile calendaristice, poți beneficia în continuare de servicii medicale.

În această perioadă, Casa de Asigurări de Sănătate îți poate elibera o adeverință de înlocuire a cardului de sănătate. Acest document este valabil până când primești noul card și îți permite să mergi la medicul de familie, la medicii specialiști aflați în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și să beneficiezi de serviciile medicale de care ai nevoie.

După emitere, cardul duplicat este trimis prin poștă la adresa de domiciliu.

Cum se folosește cardul de sănătate

Cardul național de sănătate se folosește pentru validarea serviciilor medicale decontate de CNAS. De regulă, nu poți merge la medicul de familie fără acest card. După ce este activat la medicul de familie, acesta trebuie prezentat de fiecare dată când mergi la un medic specialist, la un laborator de analize, la o farmacie sau într-o altă unitate medicală aflată în contract cu Casa de Asigurări.

Pentru utilizare, medicul introduce cardul într-un cititor, iar pacientul tastează codul PIN format din patru cifre, ales la activarea cardului. Sistemul verifică automat dacă persoana are calitatea de asigurat și permite validarea consultației sau a altui serviciu medical.

Cardul este nominal și poate fi folosit doar împreună cu un act de identitate.

Când nu ai nevoie de cardul de sănătate

Cardul de sănătate nu este necesar în cazul urgențelor medicale. Serviciile medicale de urgență fac parte din pachetul minim de servicii și sunt acordate atât persoanelor asigurate, cât și celor neasigurate.

Ce faci dacă îți expiră cardul

Cardul de sănătate are o perioadă de valabilitate de 14 ani. După expirare, nu este nevoie să soliciți emiterea unui card nou.

Este suficient să mergi cu cardul la medicul de familie, iar acesta îl va introduce în cititor. Sistemul informatic va prelungi automat perioada de valabilitate, fără să fie necesară o altă intervenție sau schimbarea cardului.

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